Глава Центрального райсуда Челябинска готовится к отставке

23 ноября 2022 в 23:14 Размер текста - 17 +

Полномочия Рамзии Лутфуллоевой истекают в декабре Фото: Сергей Русанов © URA.RU Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отклонила жалобу председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой на решение областной Квалификационной коллегии судей (ККС), не согласовавшей продление ее полномочий на новый срок. Решение было принято 23 ноября. «По мнению Лутфуллоевой, решение местной ККС не было независимым. ККС считает свое решение законным и просила рассмотреть дело без нее. В итоге Высшая квалифколлегия отказала Лутфуллоевой», — сообщает юридический портал «Право.Ru». На заседании Лутфуллоева пояснила, что у нее сложились неприязненные отношения с главой Челябинского областного суда Вячеславом Малашковцом. Якобы в 2019 году он предлагал досрочно снять ее с должности, поскольку она отказалась передать одно из уголовных дел другой судье. После этого, со слов Лутфуллоевой, на нее жаловались другие судьи, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Лутфуллоева председательствует в Центральном районном суде Челябинска с декабря 2016 года. Полномочия ее заканчиваются в декабре 2022 года, при этом в августе она не была рекомендована к переназначению. Предполагаемым сменщиком стал выходец из управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД Денис Лекарь. После увольнения он сдал судейский экзамен, работал в Сосновском районном суде Челябинской области, а затем — в коллегии по уголовным делам Челябинского облсуда. Ранее ВККС отказала Лутфуллоевой в рекомендации на пост судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции (КСОЮ). Причиной стало отсутствующая характеристика с работы за последние пять лет: якобы документ содержит недостоверные сведения. Кроме того, судья не сообщил, что ее муж привлекался к ответственности за ДТП с пострадавшим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отклонила жалобу председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой на решение областной Квалификационной коллегии судей (ККС), не согласовавшей продление ее полномочий на новый срок. Решение было принято 23 ноября. «По мнению Лутфуллоевой, решение местной ККС не было независимым. ККС считает свое решение законным и просила рассмотреть дело без нее. В итоге Высшая квалифколлегия отказала Лутфуллоевой», — сообщает юридический портал «Право.Ru». На заседании Лутфуллоева пояснила, что у нее сложились неприязненные отношения с главой Челябинского областного суда Вячеславом Малашковцом. Якобы в 2019 году он предлагал досрочно снять ее с должности, поскольку она отказалась передать одно из уголовных дел другой судье. После этого, со слов Лутфуллоевой, на нее жаловались другие судьи, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Лутфуллоева председательствует в Центральном районном суде Челябинска с декабря 2016 года. Полномочия ее заканчиваются в декабре 2022 года, при этом в августе она не была рекомендована к переназначению. Предполагаемым сменщиком стал выходец из управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД Денис Лекарь. После увольнения он сдал судейский экзамен, работал в Сосновском районном суде Челябинской области, а затем — в коллегии по уголовным делам Челябинского облсуда. Ранее ВККС отказала Лутфуллоевой в рекомендации на пост судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции (КСОЮ). Причиной стало отсутствующая характеристика с работы за последние пять лет: якобы документ содержит недостоверные сведения. Кроме того, судья не сообщил, что ее муж привлекался к ответственности за ДТП с пострадавшим.