Депутат Госдумы Авксентьева призвала больше женщин во власть. Видео

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Авксентьева Сардана. Партия Новые люди. Челябинск, портрет, авксентьева сардана
Сардана Авксентьева считает, что женщин в политике и бизнесе должно быть больше Фото:

Женщин в политике и бизнесе должно быть больше. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева.

«Удручает крайне низкая представленность женщин в Госдуме. Представительство женщин нужно наращивать. При этом понимаю, что дело не в количестве, а в качестве женщин, которые придут и будут принимать решения наравне с мужчинами», — пояснила она корреспонденту агентства. По мнению депутата, вопрос женского лидерства на сегодня становится более актуальным. По ее мнению, женский пол должен принимать более активное и деятельное участие в принятии управленческих решений. Авксентьева также подчеркивает, что востребованность женщин в политике возрастет.

Авксентьева является экс-главой города Якутска. Ее называли самым популярным мэром в стране. Отмечалось, что женщина на своем посту отказывалась от служебного транспорта и старалась максимально снизить нагрузку на бюджет города в части содержания чиновничьего аппарата.

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Женщин в политике и бизнесе должно быть больше. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. «Удручает крайне низкая представленность женщин в Госдуме. Представительство женщин нужно наращивать. При этом понимаю, что дело не в количестве, а в качестве женщин, которые придут и будут принимать решения наравне с мужчинами», — пояснила она корреспонденту агентства. По мнению депутата, вопрос женского лидерства на сегодня становится более актуальным. По ее мнению, женский пол должен принимать более активное и деятельное участие в принятии управленческих решений. Авксентьева также подчеркивает, что востребованность женщин в политике возрастет. Авксентьева является экс-главой города Якутска. Ее называли самым популярным мэром в стране. Отмечалось, что женщина на своем посту отказывалась от служебного транспорта и старалась максимально снизить нагрузку на бюджет города в части содержания чиновничьего аппарата.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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