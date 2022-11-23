В Нижневартовске вводят новые меры поддержки семьям погибших участников СВО

В Нижневартовске готовятся принять поправку к мерам поддержки семьям погибших солдат, защищавших ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Нижневартовске (ХМАО) на заседании комитета думы по социальным вопросам обсудили введение новых мер поддержки семьям погибших участников спецоперации. Вице-мэр по социальной политике Ирина Воликовская сообщила, что родственники погибших солдат, защищавших ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, получат выплату из городского бюджета, передает корреспондент URA.RU.

«Вносятся изменения в решение думы города о дополнительных мерах поддержки одному из членов семей отдельных категорий граждан, погибших ходе проведения специальной военной операции. Предусмотренные изменения распространяются на правоотношения, возникшие после 5 октября 2022 года — даты присоединения к России Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик», — прокомментировала Воликовская.

По словам спикера думы Алексея Сатинова, после одобрения меры поддержки на комитете ее обсудят на заседании думы, которое состоится 25 ноября. «Если большинство депутатов проголосуют по этому вопросу положительно, семьям погибших участников спецоперации будет выделено 200 тысяч рублей из бюджета города», — добавил Сатинов.

Ранее URA.RU писало о поддержке беженцев из Херсонской и Запорожской областей. Их анонсировала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции в Ханты-Мансийске.

Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 января. Президент РФ Владимир Путин заявил, что начал СВО, чтобы остановить кровопролитье на Донбассе. Беженцы смогли проголосовать на референдуме по присоединению ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к России.