В Россию с Украины возвращены 35 военнопленных

Военнопленным будет оказываться психологическая поддержка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Тридцать пять российских военнопленных вернулись с территории Украины в ходе переговоров. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«23 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории вернулось 35 российских военных», — сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Военнослужащие будут доставлены в Москву в медицинские учреждения военного ведомства. Также им будет оказана психологическая помощь.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Ранее проводился обмен военнопленными по формуле 50 на 50. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о желании обменять всех военнопленных. Этот вопрос оставили на обсуждение Минобороны РФ.