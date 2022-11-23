В Россию с Украины возвращены 35 военнопленных

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Отправка мобилизованных. Тюмень , военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Военнопленным будет оказываться психологическая поддержка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тридцать пять российских военнопленных вернулись с территории Украины в ходе переговоров. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«23 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории вернулось 35 российских военных», — сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Военнослужащие будут доставлены в Москву в медицинские учреждения военного ведомства. Также им будет оказана психологическая помощь.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Ранее проводился обмен военнопленными по формуле 50 на 50. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о желании обменять всех военнопленных. Этот вопрос оставили на обсуждение Минобороны РФ.

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Тридцать пять российских военнопленных вернулись с территории Украины в ходе переговоров. Об этом сообщило Минобороны РФ. «23 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории вернулось 35 российских военных», — сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Военнослужащие будут доставлены в Москву в медицинские учреждения военного ведомства. Также им будет оказана психологическая помощь. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Ранее проводился обмен военнопленными по формуле 50 на 50. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о желании обменять всех военнопленных. Этот вопрос оставили на обсуждение Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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