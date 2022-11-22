22 ноября 2022

Критик пермского губернатора заручилась федеральной поддержкой

Глава пермского реготделения партии СРПЗП Вероника Куликова сохранит свой пост
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, куликова вероника
Вероника Куликова сохранит пост лидера партии в Прикамье Фото:

Глава Пермского реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вероника Куликова, по всей вероятности, сохранит свой пост. Кандидатуру постоянного критика действий краевых властей на новый срок рекомендовало федеральное руководство партии.

«Президиум Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ вновь рекомендовал мою кандидатуру на пост руководителя регионального отделения в Пермском крае. Благодарю коллег за оказанное доверие!» — сообщила Куликова в соцсетях, опубликовав соответствующий документ.

Куликова, как депутат законодательного собрания Прикамья не раз подвергала критике проекты главы региона Дмитрия Махонина. Например, она резко выступала против передачи в концессию трамвайного хозяйства Перми, с опаской относилась к объединению Кудымкара с одноименным районом и требовала приостановить крупные инвестпроекты, перенаправив деньги на образование и здравоохранение.

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Глава Пермского реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вероника Куликова, по всей вероятности, сохранит свой пост. Кандидатуру постоянного критика действий краевых властей на новый срок рекомендовало федеральное руководство партии. «Президиум Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ вновь рекомендовал мою кандидатуру на пост руководителя регионального отделения в Пермском крае. Благодарю коллег за оказанное доверие!» — сообщила Куликова в соцсетях, опубликовав соответствующий документ. Куликова, как депутат законодательного собрания Прикамья не раз подвергала критике проекты главы региона Дмитрия Махонина. Например, она резко выступала против передачи в концессию трамвайного хозяйства Перми, с опаской относилась к объединению Кудымкара с одноименным районом и требовала приостановить крупные инвестпроекты, перенаправив деньги на образование и здравоохранение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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