Критик пермского губернатора заручилась федеральной поддержкой

Глава Пермского реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вероника Куликова, по всей вероятности, сохранит свой пост. Кандидатуру постоянного критика действий краевых властей на новый срок рекомендовало федеральное руководство партии.
«Президиум Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ вновь рекомендовал мою кандидатуру на пост руководителя регионального отделения в Пермском крае. Благодарю коллег за оказанное доверие!» — сообщила Куликова в соцсетях, опубликовав соответствующий документ.
Куликова, как депутат законодательного собрания Прикамья не раз подвергала критике проекты главы региона Дмитрия Махонина. Например, она резко выступала против передачи в концессию трамвайного хозяйства Перми, с опаской относилась к объединению Кудымкара с одноименным районом и требовала приостановить крупные инвестпроекты, перенаправив деньги на образование и здравоохранение.
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