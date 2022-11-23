Россияне, живущие за рубежом, смогут подтверждать свое право на пенсию через Госуслуги

23 ноября 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

Проживающие за границей россияне смогут подтвердить свой статус на получение пенсии через портал Госуслуги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство РФ внесло изменения в положение о порядке выплаты страховой пенсии россиянам, которые проживают за границей. Теперь они смогут подтверждать право на получение пенсии через портал Госуслуги. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Подтверждение факта нахождения гражданина может осуществляться <…> путем направления гражданина в Фонд пенсионного и социального страхования РФ или орган, осуществляющий пенсионное обеспечение на территории РФ через государственную информационную систему „Единый портал государственных и муниципальных услуг“», — сообщается в указе. Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит очередную пенсионную реформу. В России планируют принять законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии. Кроме того, участникам спецоперации будут засчитывать двойной пенсионный стаж, пишет РАПСИ.

Правительство РФ внесло изменения в положение о порядке выплаты страховой пенсии россиянам, которые проживают за границей. Теперь они смогут подтверждать право на получение пенсии через портал Госуслуги. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Подтверждение факта нахождения гражданина может осуществляться <…> путем направления гражданина в Фонд пенсионного и социального страхования РФ или орган, осуществляющий пенсионное обеспечение на территории РФ через государственную информационную систему „Единый портал государственных и муниципальных услуг“», — сообщается в указе. Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит очередную пенсионную реформу. В России планируют принять законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии. Кроме того, участникам спецоперации будут засчитывать двойной пенсионный стаж, пишет РАПСИ.