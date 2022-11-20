Госдума рассмотрит очередную пенсионную реформу

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Город. Курган, снег, бабушки, пенсия, пенсионеры, зима
В случае сокращения продолжительности жизни,«период дожития» останется равным 22 годам Фото:

В Государственной Думе планируют принять законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии. Правительство намерено продлить заморозку «периода дожития».

«Законопроект, который предлагает и на 2023 год продлить „заморозку“ периода выплаты накопительной пенсии на прежнем уровне в 264 месяца (22 года), правительство внесло в Госдуму в октябре», — передает MK.RU. Там уточнили, что первое чтение законопроекта запланировано на 23 ноября.

Расчет «периода дожития», согласно методике 2015 года, предполагал, что с 2023 года расчет продолжительности накопительных выплат будет делаться исходя из текущих данных Росстата. Данные будут основываться на количестве россиян, которые получают право на эти выплаты. Даже в случае сокращения продолжительности жизни «период дожития» останется равным 22 годам, согласно методике расчета.

Ранее сообщалось, что качество жизни пенсионеров в РФ в период с 2010 по 2019 год практически не повысилось. Об этом заявили сотрудники НИУ ВШЭ Оксана Синявская и Анна Червякова.

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В Государственной Думе планируют принять законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии. Правительство намерено продлить заморозку «периода дожития». «Законопроект, который предлагает и на 2023 год продлить „заморозку“ периода выплаты накопительной пенсии на прежнем уровне в 264 месяца (22 года), правительство внесло в Госдуму в октябре», — передает MK.RU. Там уточнили, что первое чтение законопроекта запланировано на 23 ноября. Расчет «периода дожития», согласно методике 2015 года, предполагал, что с 2023 года расчет продолжительности накопительных выплат будет делаться исходя из текущих данных Росстата. Данные будут основываться на количестве россиян, которые получают право на эти выплаты. Даже в случае сокращения продолжительности жизни «период дожития» останется равным 22 годам, согласно методике расчета. Ранее сообщалось, что качество жизни пенсионеров в РФ в период с 2010 по 2019 год практически не повысилось. Об этом заявили сотрудники НИУ ВШЭ Оксана Синявская и Анна Червякова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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