Госдума рассмотрит очередную пенсионную реформу

20 ноября 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

В случае сокращения продолжительности жизни,«период дожития» останется равным 22 годам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Государственной Думе планируют принять законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии. Правительство намерено продлить заморозку «периода дожития». «Законопроект, который предлагает и на 2023 год продлить „заморозку“ периода выплаты накопительной пенсии на прежнем уровне в 264 месяца (22 года), правительство внесло в Госдуму в октябре», — передает MK.RU . Там уточнили, что первое чтение законопроекта запланировано на 23 ноября. Расчет «периода дожития», согласно методике 2015 года, предполагал, что с 2023 года расчет продолжительности накопительных выплат будет делаться исходя из текущих данных Росстата. Данные будут основываться на количестве россиян, которые получают право на эти выплаты. Даже в случае сокращения продолжительности жизни «период дожития» останется равным 22 годам, согласно методике расчета. Ранее сообщалось, что качество жизни пенсионеров в РФ в период с 2010 по 2019 год практически не повысилось. Об этом заявили сотрудники НИУ ВШЭ Оксана Синявская и Анна Червякова.

В Государственной Думе планируют принять законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии. Правительство намерено продлить заморозку «периода дожития». «Законопроект, который предлагает и на 2023 год продлить „заморозку“ периода выплаты накопительной пенсии на прежнем уровне в 264 месяца (22 года), правительство внесло в Госдуму в октябре», — передает MK.RU. Там уточнили, что первое чтение законопроекта запланировано на 23 ноября. Расчет «периода дожития», согласно методике 2015 года, предполагал, что с 2023 года расчет продолжительности накопительных выплат будет делаться исходя из текущих данных Росстата. Данные будут основываться на количестве россиян, которые получают право на эти выплаты. Даже в случае сокращения продолжительности жизни «период дожития» останется равным 22 годам, согласно методике расчета. Ранее сообщалось, что качество жизни пенсионеров в РФ в период с 2010 по 2019 год практически не повысилось. Об этом заявили сотрудники НИУ ВШЭ Оксана Синявская и Анна Червякова.