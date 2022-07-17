Проблемный завод в Пермском крае решил не платить дивиденды

18 июля 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Отказ от выплаты дивидендов руководство завода объяснило наличием убытков Фото: Анна Майорова © URA.RU ОАО «Александровский машиностроительный завод» (ОАО «АМЗ») решил не выплачивать дивиденды акционерам. Совет директоров компании обосновал это наличием убытков на сумму более 100 млн рублей, сообщается в финансовом отчете предприятия. «В связи с наличием убытков в 103,4 млн дивиденды по обыкновенным акциям ОАО „АМЗ“ по итогам 2021 года не начислять и не выплачивать. Причина — реальные условия деятельности и возможности общества, а также предупреждение отрицательных экономических последствий для АО», — указано в отчете. ОАО «АМЗ» является одним из старейших заводов в России. Предприятие специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. По итогам прошлого года завод улучшил финансовые показатели, но остался убыточным. URA.RU также рассказывало, что из-за финансовых проблем работникам предприятия не платили зарплату, а сам завод хотят обанкротить. При этом директор ОАО «АМЗ» Гагик Меграбян попал под суд за сокрытие от налоговых органов более 100 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что без дивидендов остались акционеры Соликамского магниевого завода (СМЗ). Причиной послужило решение краевого Арбитражного суда. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

ОАО «Александровский машиностроительный завод» (ОАО «АМЗ») решил не выплачивать дивиденды акционерам. Совет директоров компании обосновал это наличием убытков на сумму более 100 млн рублей, сообщается в финансовом отчете предприятия. «В связи с наличием убытков в 103,4 млн дивиденды по обыкновенным акциям ОАО „АМЗ“ по итогам 2021 года не начислять и не выплачивать. Причина — реальные условия деятельности и возможности общества, а также предупреждение отрицательных экономических последствий для АО», — указано в отчете. ОАО «АМЗ» является одним из старейших заводов в России. Предприятие специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. По итогам прошлого года завод улучшил финансовые показатели, но остался убыточным. URA.RU также рассказывало, что из-за финансовых проблем работникам предприятия не платили зарплату, а сам завод хотят обанкротить. При этом директор ОАО «АМЗ» Гагик Меграбян попал под суд за сокрытие от налоговых органов более 100 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что без дивидендов остались акционеры Соликамского магниевого завода (СМЗ). Причиной послужило решение краевого Арбитражного суда.