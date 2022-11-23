В Чечне завели дело на сторонника Дудаева за создание террористического батальона на Украине

24 ноября 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Батальон создавался для ведения боевых действий против российских военнослужащих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Чечне возбудили уголовное дело в отношении Ахмеда Закаева, принимавшего участие в создании террористического сообщества на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по региону. «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.4 УК России „Создание террористического сообщества“ в отношении Закаева Ахмеда Хамитовича. Закаев, находясь на территории Республики Украина, принимал участие в создании террористического сообщества „Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия“ (деятельность запрещена в РФ — прим. URA.RU)», — передает ТАСС сообщение УФСБ. Уточняется, что батальон был создан для ведения боевых действий против российских военных. В 2021 году правоохранительные органы Чечни возбудили уголовное дело против Закаева за оправдание терроризма. В апреле этого года глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал награду в миллион долларов тому, кто укажет точные координаты батальонов экстремистов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура. Он добавил, что экстремисты должны на коленях просить прощения у своего народа и всех мусульман. Позднее Кадыров заявил, что новыми целями чеченских силовиков станут бежавшие из региона и присоединившиеся к ВСУ террористы.

В Чечне возбудили уголовное дело в отношении Ахмеда Закаева, принимавшего участие в создании террористического сообщества на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по региону. «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.4 УК России „Создание террористического сообщества“ в отношении Закаева Ахмеда Хамитовича. Закаев, находясь на территории Республики Украина, принимал участие в создании террористического сообщества „Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия“ (деятельность запрещена в РФ — прим. URA.RU)», — передает ТАСС сообщение УФСБ. Уточняется, что батальон был создан для ведения боевых действий против российских военных. В 2021 году правоохранительные органы Чечни возбудили уголовное дело против Закаева за оправдание терроризма. В апреле этого года глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал награду в миллион долларов тому, кто укажет точные координаты батальонов экстремистов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура. Он добавил, что экстремисты должны на коленях просить прощения у своего народа и всех мусульман. Позднее Кадыров заявил, что новыми целями чеченских силовиков станут бежавшие из региона и присоединившиеся к ВСУ террористы.