Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на «самоубийственные» приказы

24 ноября 2022 в 06:02 Размер текста - 17 +

Боевики 58-й бригады ВСУ, находящиеся под Артемовском, записали обращение к Зеленскому Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы разведывательной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному, в котором жаловались на то, что командир дал им «самоубийственное» распоряжение. Информацию об этом распространяет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Боец на видео сообщил, что его подразделение находилось на территории проведения боевых действий неподалеку от Артемовска (город в ДНР, — прим. URA.RU). По его словам, от командира Дмитрия Брежинского поступил приказ о выдвижении ВСУ на позиции прямо под удар русской артиллерии. Украинские военные с риском для жизни последовали приказу, однако на указанных позициях боевики один за другим стали попадать под обстрелы армии РФ. После этого боевики попытались отступить, однако им был отдан аналогичный приказ от Брежинского. Отмечается, что участок, на котором им полагалось быть, также являлся заминированным. Несмотря на то, что украинские бойцы неоднократно жаловались командиру на свои проблемы, он не хотел вникать в жалобы солдат. Позднее бойцы подписали рапорты о нежелании выполнять заведомо преступные приказы. Несколько дней спустя их отправили на другое отправление, отказав им в экипировках и питании. Когда бойцы заявили о желании дальнейшего несения службы, достойного обеспечения, их признали самовольно покинувшими военные части. Украинские боевики требуют достойного отношения, восстановления их на соответствующих должностях, а также восстановления всех видов обеспечения в рамках службы в ВСУ. Ранее военнопленные из пятого полка рассказали о безответственном и безразличном отношении к ним украинских командиров. Один из бойцов доложил, что его и других военных перебросили из Сумской области. По его словам, офицер из пятого полка довел вновь прибывших военных до полдороги и сказал своим бойцам, чтобы их отвели на первую линию. После того, как солдаты начали расходится, украинских командиров рядом уже не было. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы разведывательной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному, в котором жаловались на то, что командир дал им «самоубийственное» распоряжение. Информацию об этом распространяет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Боец на видео сообщил, что его подразделение находилось на территории проведения боевых действий неподалеку от Артемовска (город в ДНР, — прим. URA.RU). По его словам, от командира Дмитрия Брежинского поступил приказ о выдвижении ВСУ на позиции прямо под удар русской артиллерии. Украинские военные с риском для жизни последовали приказу, однако на указанных позициях боевики один за другим стали попадать под обстрелы армии РФ. После этого боевики попытались отступить, однако им был отдан аналогичный приказ от Брежинского. Отмечается, что участок, на котором им полагалось быть, также являлся заминированным. Несмотря на то, что украинские бойцы неоднократно жаловались командиру на свои проблемы, он не хотел вникать в жалобы солдат. Позднее бойцы подписали рапорты о нежелании выполнять заведомо преступные приказы. Несколько дней спустя их отправили на другое отправление, отказав им в экипировках и питании. Когда бойцы заявили о желании дальнейшего несения службы, достойного обеспечения, их признали самовольно покинувшими военные части. Украинские боевики требуют достойного отношения, восстановления их на соответствующих должностях, а также восстановления всех видов обеспечения в рамках службы в ВСУ. Ранее военнопленные из пятого полка рассказали о безответственном и безразличном отношении к ним украинских командиров. Один из бойцов доложил, что его и других военных перебросили из Сумской области. По его словам, офицер из пятого полка довел вновь прибывших военных до полдороги и сказал своим бойцам, чтобы их отвели на первую линию. После того, как солдаты начали расходится, украинских командиров рядом уже не было.