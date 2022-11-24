Постпред при ООН Небензя объяснил смысл ударов по инфраструктуре Украины

24 ноября 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Удары по инфраструктуре стали ответом на призывы Киева одержать победу над РФ, заявил Василий Небензя Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки западного вооружения Киеву. Об этом сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации. «Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — заявил Небензя. Трансляция велась на «России-24». Он отметил, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности ВСУ, которые угрожают безопасности и территориальной целостности РФ. Со стороны Киева пока не было заявлений о готовности к миру, президент Украины Владимир Зеленский выдвигал только ультиматумы. Российская армия ударяет по военной инфраструктуре Украины в ходе спецоперации и энергетическим объектам. Западные страны поставляют оружие Киеву и оказывают финансовую помощь. Европейский банк решил выделить Украине более 300 миллионов евро на восстановление энергетических объектов, сообщает Nation News.

Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки западного вооружения Киеву. Об этом сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации. «Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — заявил Небензя. Трансляция велась на «России-24». Он отметил, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности ВСУ, которые угрожают безопасности и территориальной целостности РФ. Со стороны Киева пока не было заявлений о готовности к миру, президент Украины Владимир Зеленский выдвигал только ультиматумы. Российская армия ударяет по военной инфраструктуре Украины в ходе спецоперации и энергетическим объектам. Западные страны поставляют оружие Киеву и оказывают финансовую помощь. Европейский банк решил выделить Украине более 300 миллионов евро на восстановление энергетических объектов, сообщает Nation News.