Постпред при ООН Небензя объяснил смысл ударов по инфраструктуре Украины

Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки западного вооружения Киеву. Об этом сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
«Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — заявил Небензя. Трансляция велась на «России-24». Он отметил, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности ВСУ, которые угрожают безопасности и территориальной целостности РФ. Со стороны Киева пока не было заявлений о готовности к миру, президент Украины Владимир Зеленский выдвигал только ультиматумы.
Российская армия ударяет по военной инфраструктуре Украины в ходе спецоперации и энергетическим объектам. Западные страны поставляют оружие Киеву и оказывают финансовую помощь. Европейский банк решил выделить Украине более 300 миллионов евро на восстановление энергетических объектов, сообщает Nation News.
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Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки западного вооружения Киеву. Об этом сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации. «Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — заявил Небензя. Трансляция велась на «России-24». Он отметил, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности ВСУ, которые угрожают безопасности и территориальной целостности РФ. Со стороны Киева пока не было заявлений о готовности к миру, президент Украины Владимир Зеленский выдвигал только ультиматумы. Российская армия ударяет по военной инфраструктуре Украины в ходе спецоперации и энергетическим объектам. Западные страны поставляют оружие Киеву и оказывают финансовую помощь. Европейский банк решил выделить Украине более 300 миллионов евро на восстановление энергетических объектов, сообщает Nation News.