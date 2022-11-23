Экс-главред URA.RU опередил кандидатов в деканы журфака УрФУ

По итогам голосования зала на пост декана журфака победил экс-главред информагентства URA.RU Иван Некрасов Фото: Анна Майорова © URA.RU

По итогам голосования зала на пост директора департамента «Факультета журналистики» Уральского федерального университета (УрФУ) с большим отрывом победил экс-главред информационного агентства URA.RU Иван Некрасов. Всего было выдано 350 анкет, из которых 317 были признаны действительными, а 17 — недействительными. Соответствующая информация появилась на официальном сайте вуза.

Всем кандидатам по итогам голосования был выставлен средний бал. Так, экс-главред информагентства URA.RU Иван Некрасов победил по всем критериям. За профессионализм голосующие дали Некрасову 4,03 балла. Управленческие качества экс-руководителя URA.RU оценили в 3,97 баллов. Представленная им программа развития департамента «Факультета журналистики» получила 3,86 баллов. В графе анкеты «Ваш выбор претендента» кандидату Некрасову поставили 3,70 баллов.

Второе место по среднему баллу занял руководитель проекта службы PR коммуникаций Управления PR коммуникаций Департамента по работе со СМИ Банка ВТБ Максим Кассандров. За свой профессионализм он получил 3,05 балла. Управленческие качества кандидата оценили в 2,91 балла. За программу развития журфака банковский менеджер получил 2,96 баллов. Наименьшее количество баллов Кассандров получил в графе «Ваш выбор претендента» — 2,54 балла.

Самым опытным кандидатом на пост руководителя журфака стала Любовь Третьякова. Она является доцентом кафедры периодической печати и сетевых изданий на журфаке. Кроме всего, Третьякова руководит образовательной программой бакалавриата. За профессионализм кандидат получила 2,94 балла, что меньше, чем у сотрудника Банка ВТБ Максима Кассандрова. Управленческие качества Третьяковой оценили в 2,77 балла. За программу развития факультета ей дали 2,53 балла. В графе анкеты «Ваш выбор претендента» у Любови Третьяковой столько же баллов, как и у Максима Кассандрова — 2,54 балла.

Меньше всего баллов получила доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий журфака Елизавета Голоусова. За профессионализм ей присудили 2,85 баллов. Ее управленческие качества оценили всего в 2,03 балла. Представленная программа развития факультета набрала 2,13 баллов. Наименьшее количество баллов Голоусова получила по критерию «Ваш выбор претендента» — 1,96 баллов.

Редакция агентства обратилась за комментарием к победителю голосования зала, экс-главреду информационного агентства URA.RU Ивану Некрасову. Кандидат отметил, что подобный результат лишь говорит о том, что у него нет врагов, и его по достоинству оценили все голосовавшие.

«Я очень большую работу проделал: встречался со студентами, с преподавателями, участвовал на заседании кафедры русского языка. В общей сложности провел больше 130 встреч. Честно, меня удивил такой результат, учитывая, что я преподаю на журфаке всего два года, да и то только у 1 и 4 курсов. Думаю, немаловажен тот факт, что у меня нет врагов, так как за меня голосовали даже те, кто изначально пришли поддержать других кандидатов», — резюмировал Некрасов.

URA.RU попыталось связаться с остальными кандидатами на пост руководителя журфака. На звонок корреспондента не смогли ответить Елизавета Голоусова и Любовь Третьякова. Максим Кассандров попросил связаться с ним позже.

Ранее URA.RU писало, что 23 ноября кандидаты на пост директора журфака представили свои программы развития департамента «Факультета журналистики» УрФУ. Участники голосования смогли по достоинству оценить каждого кандидата по четырем критериям. Подсчет голосов проходил в закрытом формате. Ни кандидатов, ни их представителей не пустили на процедуру. Предполагается, что окончательное решение о новом декане примет ректор УрФУ Виктор Кокшаров.