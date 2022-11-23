23 ноября 2022
22 ноября 2022

Моор раскрыл, сколько тюменцев получили боевые награды на СВО

Боевые медали и ордена на СВО получили 65 тюменцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Александр Моор выступает с посланием к облдуме 24 ноября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевые медали и ордена во время спецоперации на Украине получили 65 тюменцев. Об этом во время послания депутатам областной думы, которое транслируется онлайн в этим минуты, рассказал губернатор Александр Моор.

«Звания герой России удостоен уроженец Вагайского района, полковник Руслан Сайфуллин, который сейчас лечится после тяжелого ранения. Известно еще о 64 наших земляках, награжденных боевыми орденами и медалями. Я преклоняюсь перед их мужеством», — отметил глава региона.

Ранее URA.RU писало, что имя Сайфуллина присвоят Карагайской школе Вагайского района. Кроме того, Герой России принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу о работе в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. На должность заместителя начальника он заступит по окончанию реабилитации после ранения.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Боевые медали и ордена во время спецоперации на Украине получили 65 тюменцев. Об этом во время послания депутатам областной думы, которое транслируется онлайн в этим минуты, рассказал губернатор Александр Моор. «Звания герой России удостоен уроженец Вагайского района, полковник Руслан Сайфуллин, который сейчас лечится после тяжелого ранения. Известно еще о 64 наших земляках, награжденных боевыми орденами и медалями. Я преклоняюсь перед их мужеством», — отметил глава региона. Ранее URA.RU писало, что имя Сайфуллина присвоят Карагайской школе Вагайского района. Кроме того, Герой России принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу о работе в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. На должность заместителя начальника он заступит по окончанию реабилитации после ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...