Моор раскрыл, сколько тюменцев получили боевые награды на СВО

Боевые медали и ордена во время спецоперации на Украине получили 65 тюменцев. Об этом во время послания депутатам областной думы, которое транслируется онлайн в этим минуты, рассказал губернатор Александр Моор.
«Звания герой России удостоен уроженец Вагайского района, полковник Руслан Сайфуллин, который сейчас лечится после тяжелого ранения. Известно еще о 64 наших земляках, награжденных боевыми орденами и медалями. Я преклоняюсь перед их мужеством», — отметил глава региона.
Ранее URA.RU писало, что имя Сайфуллина присвоят Карагайской школе Вагайского района. Кроме того, Герой России принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу о работе в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. На должность заместителя начальника он заступит по окончанию реабилитации после ранения.
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