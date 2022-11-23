Моор раскрыл, сколько тюменцев получили боевые награды на СВО

Боевые медали и ордена на СВО получили 65 тюменцев

24 ноября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Александр Моор выступает с посланием к облдуме 24 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевые медали и ордена во время спецоперации на Украине получили 65 тюменцев. Об этом во время послания депутатам областной думы, которое транслируется онлайн в этим минуты, рассказал губернатор Александр Моор. «Звания герой России удостоен уроженец Вагайского района, полковник Руслан Сайфуллин, который сейчас лечится после тяжелого ранения. Известно еще о 64 наших земляках, награжденных боевыми орденами и медалями. Я преклоняюсь перед их мужеством», — отметил глава региона. Ранее URA.RU писало, что имя Сайфуллина присвоят Карагайской школе Вагайского района. Кроме того, Герой России принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу о работе в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. На должность заместителя начальника он заступит по окончанию реабилитации после ранения.

Боевые медали и ордена во время спецоперации на Украине получили 65 тюменцев. Об этом во время послания депутатам областной думы, которое транслируется онлайн в этим минуты, рассказал губернатор Александр Моор. «Звания герой России удостоен уроженец Вагайского района, полковник Руслан Сайфуллин, который сейчас лечится после тяжелого ранения. Известно еще о 64 наших земляках, награжденных боевыми орденами и медалями. Я преклоняюсь перед их мужеством», — отметил глава региона. Ранее URA.RU писало, что имя Сайфуллина присвоят Карагайской школе Вагайского района. Кроме того, Герой России принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу о работе в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. На должность заместителя начальника он заступит по окончанию реабилитации после ранения.