В Тюменской области увековечат имя Героя РФ, раненного на Украине

Имя Героя России Рустама Сайфуллина присвоят тюменской школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Школа в Вагайском районе Тюменской области получит имя Героя России, полковника Рустама Сайфуллина. Об этом в Telegram сообщает информационный центр правительства региона. Сайфуллин получил награду после участия в спецоперации на Украине.

«Имя Героя России, полковника Рустама Сайфуллина присвоят Карагайской школе Вагайского района. В учебном заведении к 1 сентября также установят „Парту героя“, а в парке Боевого братства создадут Аллею героя», — сообщает telegram-канал инфоцентра правительства региона.

Как ранее писало URA.RU, Рустам Сайфуллин был ранен в ходе участия в спецоперации на территории Украины. Бомба упала ему прямо под ноги, но мужчина выжил. Сейчас он проходит лечение в Москве. Позднее тюменцу присвоили звание Героя России, а министр обороны страны Сергей Шойгу предложил ему пост в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Профессиональным военным, получившим ранения в ходе командировок в соседнее государство, в Тюменской области выплачивают миллион рублей. В случае гибели, их семьи получают по три миллиона.