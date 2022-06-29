29 июня 2022

В Тюменской области увековечат имя Героя РФ, раненного на Украине

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Имя Героя России Рустама Сайфуллина присвоят тюменской школе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Школа в Вагайском районе Тюменской области получит имя Героя России, полковника Рустама Сайфуллина. Об этом в Telegram сообщает информационный центр правительства региона. Сайфуллин получил награду после участия в спецоперации на Украине.

«Имя Героя России, полковника Рустама Сайфуллина присвоят Карагайской школе Вагайского района. В учебном заведении к 1 сентября также установят „Парту героя“, а в парке Боевого братства создадут Аллею героя», — сообщает telegram-канал инфоцентра правительства региона.

Как ранее писало URA.RU, Рустам Сайфуллин был ранен в ходе участия в спецоперации на территории Украины. Бомба упала ему прямо под ноги, но мужчина выжил. Сейчас он проходит лечение в Москве. Позднее тюменцу присвоили звание Героя России, а министр обороны страны Сергей Шойгу предложил ему пост в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Профессиональным военным, получившим ранения в ходе командировок в соседнее государство, в Тюменской области выплачивают миллион рублей. В случае гибели, их семьи получают по три миллиона.

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Школа в Вагайском районе Тюменской области получит имя Героя России, полковника Рустама Сайфуллина. Об этом в Telegram сообщает информационный центр правительства региона. Сайфуллин получил награду после участия в спецоперации на Украине. «Имя Героя России, полковника Рустама Сайфуллина присвоят Карагайской школе Вагайского района. В учебном заведении к 1 сентября также установят „Парту героя“, а в парке Боевого братства создадут Аллею героя», — сообщает telegram-канал инфоцентра правительства региона. Как ранее писало URA.RU, Рустам Сайфуллин был ранен в ходе участия в спецоперации на территории Украины. Бомба упала ему прямо под ноги, но мужчина выжил. Сейчас он проходит лечение в Москве. Позднее тюменцу присвоили звание Героя России, а министр обороны страны Сергей Шойгу предложил ему пост в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Профессиональным военным, получившим ранения в ходе командировок в соседнее государство, в Тюменской области выплачивают миллион рублей. В случае гибели, их семьи получают по три миллиона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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