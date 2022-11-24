В постпредстве РФ при ООН высмеяли украинского дипломата за грубый жест

24 ноября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Члены Совбеза ООН провели экстренное заседание Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский высмеял главу украинской миссии Сергея Кислицу за грубый жест и антироссийские заявления. Полянский прокомментировал пост Кислицы в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). «Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!» — написал Полянский в Twitter. Глава украинской миссии опубликовал в соцсети фото, на котором он показывает грубый жест. При этом Кислица на этом снимке стоит в футболке с нецензурной бранью в отношении президента РФ Владимира Путина. Кислица написал, что выслушивать представителя России в ООН является одной из самых ужасных обязанностей для него. Также он раскритиковал удары российской армии по инфраструктуре Украины и призвал к прекращению огня. 24 ноября прошло срочное заседание Совбеза ООН по Украине, передает RT. От России там присутствовал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он заявил, что армия РФ наносит удары по военной инфраструктуре и объектам энергетики Украины из-за поставок западного вооружения Киеву. Также он назвал среди причин призывы Украины к военной победе над российской армией.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский высмеял главу украинской миссии Сергея Кислицу за грубый жест и антироссийские заявления. Полянский прокомментировал пост Кислицы в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). «Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!» — написал Полянский в Twitter. Глава украинской миссии опубликовал в соцсети фото, на котором он показывает грубый жест. При этом Кислица на этом снимке стоит в футболке с нецензурной бранью в отношении президента РФ Владимира Путина. Кислица написал, что выслушивать представителя России в ООН является одной из самых ужасных обязанностей для него. Также он раскритиковал удары российской армии по инфраструктуре Украины и призвал к прекращению огня. 24 ноября прошло срочное заседание Совбеза ООН по Украине, передает RT. От России там присутствовал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он заявил, что армия РФ наносит удары по военной инфраструктуре и объектам энергетики Украины из-за поставок западного вооружения Киеву. Также он назвал среди причин призывы Украины к военной победе над российской армией.