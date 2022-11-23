Инсайд: экс-главред URA.RU получил солидную поддержку на выборах декана журфака УрФУ

На голосовании за нового декана журфака УрФУ Ивана Некрасова поддержали представители медиаотрасли

Иван Некрасов стал победителем зрительского голосования Фото: Размик Закарян © URA.RU

Представители медиаиндустрии, входящие в отборочную комиссию по выбору нового декана факультета журналистики УрФУ, на закрытом голосовании поддержали бывшего главреда информационного агентства URA.RU Ивана Некрасова. Об этом сообщил источник, знакомый с результатами отбора.

«За Некрасова проголосовали представители журналистского сообщества, профессионалы отрасли», — поделился собеседник URA.RU, не раскрывая фамилий выборщиков. Всего в отборочную комиссию входят девять человек — сотрудники УрФУ и представители индустрии медиа и СМИ.

Выборы нового декана журфака УрФУ состоялись 23 ноября, однако установить победителя пока не удалось. По правилам, свой вердикт выносят и члены отборочной комиссии, и зрители, которые заслушивают программы кандидатов. Впервые за много лет комиссия не поддержала мнение зала. Согласно официальным подсчетам, зрители поддержали Некрасова, а выборщики отдали большинство голосов за другого кандидата — начальника пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максима Кассандрова.

Ожидается, что окончательное решение о новом декане в ближайшие дни примет ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Всего в конкурсе участвовали четыре человека. Помимо Некрасова и Кассандрова, на пост претендовали доценты Любовь Третьякова и Елизавета Голоусова. В голосовании зрителей они заняли третье и четвертое места соответственно.

23 ноября все кандидаты представили свои программы развития журфака перед участниками голосования, а после каждый смог оценить кандидата по четырем критериям и выставить баллы. Процесс подсчета голосов проходил в закрытом формате. Ни кандидатов, ни их представителей не пустили на процедуру.