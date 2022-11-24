Глава МИД Италии призвал «позволить» Украине сесть за стол переговоров

Италия хочет добиться того, чтобы Украине позволили сесть за стол переговоров по обсуждению мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
«Наша цель — позволить Украине сесть за стол мира. В ближайшие дни я обсужу ситуацию с генеральным секретарем НАТО [Йенсом] Столтенбергом», — сказал Таяни в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Делегации из России и Украины проводили переговоры после начала конфликта, но не смогли договориться, передает ОТР. Президент России Владимир Путин выражал готовность к диалогу, но Украина пока не пошла навстречу. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным. В Совфеде сказали, что обсуждение будет возможно после смены власти в Киеве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что определенные силы могут не дать Украине сесть за стол переговоров, сообщает телеканал 360.
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Италия хочет добиться того, чтобы Украине позволили сесть за стол переговоров по обсуждению мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. «Наша цель — позволить Украине сесть за стол мира. В ближайшие дни я обсужу ситуацию с генеральным секретарем НАТО [Йенсом] Столтенбергом», — сказал Таяни в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Делегации из России и Украины проводили переговоры после начала конфликта, но не смогли договориться, передает ОТР. Президент России Владимир Путин выражал готовность к диалогу, но Украина пока не пошла навстречу. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным. В Совфеде сказали, что обсуждение будет возможно после смены власти в Киеве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что определенные силы могут не дать Украине сесть за стол переговоров, сообщает телеканал 360.