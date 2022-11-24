Глава МИД Италии призвал «позволить» Украине сесть за стол переговоров

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Фото. Пермь., флаг украины
В Италии пообещали обсудить с НАТО переговоры по ситуации на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Италия хочет добиться того, чтобы Украине позволили сесть за стол переговоров по обсуждению мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

«Наша цель — позволить Украине сесть за стол мира. В ближайшие дни я обсужу ситуацию с генеральным секретарем НАТО [Йенсом] Столтенбергом», — сказал Таяни в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Делегации из России и Украины проводили переговоры после начала конфликта, но не смогли договориться, передает ОТР. Президент России Владимир Путин выражал готовность к диалогу, но Украина пока не пошла навстречу. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным. В Совфеде сказали, что обсуждение будет возможно после смены власти в Киеве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что определенные силы могут не дать Украине сесть за стол переговоров, сообщает телеканал 360.

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Италия хочет добиться того, чтобы Украине позволили сесть за стол переговоров по обсуждению мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. «Наша цель — позволить Украине сесть за стол мира. В ближайшие дни я обсужу ситуацию с генеральным секретарем НАТО [Йенсом] Столтенбергом», — сказал Таяни в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Делегации из России и Украины проводили переговоры после начала конфликта, но не смогли договориться, передает ОТР. Президент России Владимир Путин выражал готовность к диалогу, но Украина пока не пошла навстречу. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным. В Совфеде сказали, что обсуждение будет возможно после смены власти в Киеве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что определенные силы могут не дать Украине сесть за стол переговоров, сообщает телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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