Жители ХМАО пишут губернатору, чтобы защитить начальника скандального предприятия

24 ноября 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Жители Урая просят губернатора ХМАО защитить директора МАУ «Культура» Сергея Выродова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Урая написали коллективное обращение губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой защитить директора МАУ «Культура» Сергея Выродова. Его якобы пытаются отстранить от должности собственные сотрудники. Об этом URA.RU рассказала одна из участников обращения Ирина Шамаева. В сентябре этого года заместитель Выродова избил руководителя парка культуры после чего получил выговор и проиграл суд. «Его хотят отстранить. Мы собрали подписи и направили губернатору ХМАО Наталье Комаровой коллективное обращение с просьбой вмешаться в ситуацию. Некоторые из нас работали или сейчас работают с Выродовым, он хороший руководитель», — сказала Шамаева. В самом обращении сказано, что на протяжение полугода учреждение подвергается регулярным проверкам, а ряд сотрудников организовали сбор подписей среди работников культуры за отставку Выродова. Выродов в разговоре с журналистом агентства рассказал, что сбор подписей за свою отставку носит корыстный характер и не относится к его должностным качествам. «Знаю, что исходя из корыстных побуждений некоторые недоброжелатели в недавнее время организовали интриги. Но все эти интриги не касаются моей профессиональной деятельности и имеют, я так думаю, политический подтекст», — сказал Выродов. Источник близкий к администрации города рассказала, что инициаторами отставки стали заведующий культурно-историческим центром (принадлежащий МАУ «Культура», — ред.) Ольга Бычкова и заместитель Выродова Дмитрий Зайцев, который и устроил драку с руководителя парка культуры. «Претензией является то, что Выродов якобы не справляется со своими обязанностями и не может найти общий язык с коллективом», — сказал источник. В разговоре с журналистом агентства оба отказались комментировать ситуацию. В администрацию города был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что Зайцев избил руководителя парка культуры и отдыха Руслана Уманца в своем рабочем кабинете. После этого Выродов выписал ему выговор, однако Зайцев подал на своего начальника в суд с целью опротестовать решение руководства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Урая написали коллективное обращение губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой защитить директора МАУ «Культура» Сергея Выродова. Его якобы пытаются отстранить от должности собственные сотрудники. Об этом URA.RU рассказала одна из участников обращения Ирина Шамаева. В сентябре этого года заместитель Выродова избил руководителя парка культуры после чего получил выговор и проиграл суд. «Его хотят отстранить. Мы собрали подписи и направили губернатору ХМАО Наталье Комаровой коллективное обращение с просьбой вмешаться в ситуацию. Некоторые из нас работали или сейчас работают с Выродовым, он хороший руководитель», — сказала Шамаева. В самом обращении сказано, что на протяжение полугода учреждение подвергается регулярным проверкам, а ряд сотрудников организовали сбор подписей среди работников культуры за отставку Выродова. Выродов в разговоре с журналистом агентства рассказал, что сбор подписей за свою отставку носит корыстный характер и не относится к его должностным качествам. «Знаю, что исходя из корыстных побуждений некоторые недоброжелатели в недавнее время организовали интриги. Но все эти интриги не касаются моей профессиональной деятельности и имеют, я так думаю, политический подтекст», — сказал Выродов. Источник близкий к администрации города рассказала, что инициаторами отставки стали заведующий культурно-историческим центром (принадлежащий МАУ «Культура», — ред.) Ольга Бычкова и заместитель Выродова Дмитрий Зайцев, который и устроил драку с руководителя парка культуры. «Претензией является то, что Выродов якобы не справляется со своими обязанностями и не может найти общий язык с коллективом», — сказал источник. В разговоре с журналистом агентства оба отказались комментировать ситуацию. В администрацию города был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что Зайцев избил руководителя парка культуры и отдыха Руслана Уманца в своем рабочем кабинете. После этого Выродов выписал ему выговор, однако Зайцев подал на своего начальника в суд с целью опротестовать решение руководства.