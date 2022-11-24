Курганца, основавшего финансовую пирамиду, отправили на 4,5 года в тюрьму

Курганец присвоил более 3 млн после основания финансовой пирамиды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана, организовавший мошенническую схему с продажей техники Apple, был осужден за хищение чужих средств в крупном размере. Организатор финансовой пирамиды, в которой пострадали более 60 человек, получил наказание в виде 4,5 года тюрьмы, сообщается на сайте Курганского областного суда.

Ущерб, нанесенный потерпевшим составил 3,099 млн рублей. «Деятельность К. в период с 1 июня по 14 августа 2018 г. была направлена <…> на создание видимости „успешной“ деятельности его интернет-магазина и акции „Яблокомания“ с целью вовлечения новых участников и, как следствие, получения новых, дополнительных денежных средств», — гласит выдержка из материала судебного заседания. По ч.2 ст. 159 мужчина был приговорен к 3 годам лишения свободы, по ч.3 ст. 159 УК РФ — к 4 годам. Сложение наказаний сформировало приговор в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Мужчина предлагал курганцам и жителям других регионов приобретать дорогостоящую технику Apple за четверть стоимости с условием, что они приведут четырех друзей для участия в акции. При этом он не предупреждал о рисках потерь и предоставлял ложную информацию при заключении договоров. Таким образом на счетах организатора в 2018 году появилось более 10,9 млн рублей. «Доход, полученный ИП при заключении договоров купли-продажи с участием в акции „Яблокомания“, связан не с реализацией товара, а с внесением задатка покупателем за выбранный товар и привлечением покупателем новых участников. В деятельности К. <…> имеет место признак „финансовой пирамиды“», — отметили в суде.

Мужчину освободили от ответственности по 9 эпизодам по ч.1 ст. 159 из-за истечения срока давности. Прокуратура в апелляционном заседании настаивала на назначении осужденному дополнительного штрафа. Однако в суде постановили, что наказания в виде лишения свободы достаточно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали организатора финансовой пирамиды. В результате его деятельности деньги потеряли жители шести регионов.