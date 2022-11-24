Новый мэр Карабаша запускает масштабную ревизию в муниципалитете

Губернатор Челябинской области уже санкционировал проведение аудита в Карабаше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый мэр Карабаша Станислав Афанасенко попросил провести внеплановую проверку муниципалитета. Соответствующее письмо он направил на имя главы региона Алексея Текслера. Эту информацию URA.RU подтвердили 23 ноября в правительстве Челябинской области.

«Губернатор подписал поручение о проверке Карабаша. Проверка будет включена в план работы Контрольно-счетной палаты региона», — сообщили URA.RU в правительстве области.

Как пояснил источник URA.RU во властных кругах, запрос на проведение ревизии деятельности администрации входит в практику вновь избираемых руководителей. Власти области в этом вопросе готовы идти навстречу.

«Это совершенно правильный подход. Аудит позволяет быстрее войти в курс дел, определить „узкие места“ в системе управления муниципалитетом. Кроме того, исчезает риск отвечать за ошибки или нарушения, допущенные предшественником», — пояснил инсайдер.

Место мэра Карабаша освободилось 19 октября, когда его покинул Олег Буданов. И.о. мэра стал Станислав Афанасенко, топ-менеджер градообразующего предприятия «Карабашмедь». Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе.