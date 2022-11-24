Новый мэр Карабаша запускает масштабную ревизию в муниципалитете

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутатская комиссия по экономической политике. Курган, депутат, документы, чиновник, руки, документы к заседанию
Губернатор Челябинской области уже санкционировал проведение аудита в Карабаше Фото:

Новый мэр Карабаша Станислав Афанасенко попросил провести внеплановую проверку муниципалитета. Соответствующее письмо он направил на имя главы региона Алексея Текслера. Эту информацию URA.RU подтвердили 23 ноября в правительстве Челябинской области.

«Губернатор подписал поручение о проверке Карабаша. Проверка будет включена в план работы Контрольно-счетной палаты региона», — сообщили URA.RU в правительстве области.

Как пояснил источник URA.RU во властных кругах, запрос на проведение ревизии деятельности администрации входит в практику вновь избираемых руководителей. Власти области в этом вопросе готовы идти навстречу.

«Это совершенно правильный подход. Аудит позволяет быстрее войти в курс дел, определить „узкие места“ в системе управления муниципалитетом. Кроме того, исчезает риск отвечать за ошибки или нарушения, допущенные предшественником», — пояснил инсайдер.

Место мэра Карабаша освободилось 19 октября, когда его покинул Олег Буданов. И.о. мэра стал Станислав Афанасенко, топ-менеджер градообразующего предприятия «Карабашмедь». Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе.

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Новый мэр Карабаша Станислав Афанасенко попросил провести внеплановую проверку муниципалитета. Соответствующее письмо он направил на имя главы региона Алексея Текслера. Эту информацию URA.RU подтвердили 23 ноября в правительстве Челябинской области. «Губернатор подписал поручение о проверке Карабаша. Проверка будет включена в план работы Контрольно-счетной палаты региона», — сообщили URA.RU в правительстве области. Как пояснил источник URA.RU во властных кругах, запрос на проведение ревизии деятельности администрации входит в практику вновь избираемых руководителей. Власти области в этом вопросе готовы идти навстречу. «Это совершенно правильный подход. Аудит позволяет быстрее войти в курс дел, определить „узкие места“ в системе управления муниципалитетом. Кроме того, исчезает риск отвечать за ошибки или нарушения, допущенные предшественником», — пояснил инсайдер. Место мэра Карабаша освободилось 19 октября, когда его покинул Олег Буданов. И.о. мэра стал Станислав Афанасенко, топ-менеджер градообразующего предприятия «Карабашмедь». Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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