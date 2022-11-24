Председатель Центрального районного суда Челябинска уходит в отставку

К работе Рамзии Лутфуллоевой были нарекания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Квалификационная коллегия судей Челябинской области (ККС) 25 ноября рассмотрит вопрос о прекращении полномочий председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой с 14 декабря. Вопрос внесен в повестку ККС.

«Рассмотрение заявления Лутфуллоевой Рамзии Рифовны о прекращении полномочий судьи, председателя Центрального районного суда г. Челябинска по подп. 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации „О статусе судей в Российской Федерации“ 14 декабря 2022 года», — говорится в повестке, выставленной на сайте ККС.

Полномочия Лутфуллоевой на посту председателя суда истекают 15 декабря. Указ о ее назначении на шестилетний срок был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 16 декабря 2016 года. Она пыталась продлить полномочия, но в ККС отказались ей дать рекомендацию. Комиссия рекомендовала на этот пост областного судью Дениса Лекаря. Лутфуллоева пыталась оспорить это решение в Москве, но ее жалобу отклонили.

На работу Лутфуллоевой поступали жалобы со стороны коллег, из-за чего ее даже отстраняли от работы. Летом 2021 года она пыталась стать судьей Седьмого кассационного суда, но в Москве отклонили ее ходатайство. Не помогла и жалоба в Верховный суд РФ. В ее карьере есть одно серьезное упущение. Лутфуллоева допустила нарушение при читке приговора экс-начальнику управления капстроительства мэрии Челябинска Евгению Пашкову. Из-за этого дело Пашкова пришлось рассматривать заново.

Центральный райсуд является ключевым в Челябинске. Здесь рассматриваются уголовные дела чиновников и силовиков, а также судебные споры с органами государственной власти.