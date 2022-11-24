Командиры из зоны СВО назвали качества, которые помогают победить в спецоперации

Командиры из зоны СВО: знание истории войн помогает на спецоперации

25 ноября 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

Командующий должен уметь сплачивать коллектив, считают командиры из зоны СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В спецоперации на Украине побеждать помогает глубокое знание истории войн и умение делать выводы из этих уроков. Об этом URA.RU рассказали командиры ЦВО, служившие с генерал-полковником Александром Лапиным (возглавлял группировку «Центр») в зоне СВО. «Генерал-полковника Александра Лапина выделяют такие качества, как прогнозирование обстановки, которая может сложиться в ходе боя, умение сплотить коллектив и настроить на выполнение поставленных округу задач в установленные сроки и на высоком уровне. Побеждать помогают отличная личная подготовка, глубокие знания истории войн и умение делать выводы из этих уроков», — объяснили командиры из зоны спецоперации на Украине. Сослуживцы Лапина подчеркнули, что успехи в боевых действиях в зоне СВО также принесло использование не батальонных тактических групп (БТГ), а батальонов, дивизий, полков и бригад. «В ходе СВО заблаговременная подготовка сил округа к ведению боевых действий позволила решить задачи по выходу к Броварам и занятию Черниговской области. Воевали не БТГ, а батальонами, дивизионами, полками и бригадами. Александр Павлович в ходе работы на переднем крае не терпел ошибок даже в мелочах. Общался со всеми подчиненными, вникал в нужды солдат и сержантов, был честен перед ними. Сам неоднократно попадал под обстрелы, но не допускал паники и потери управления войсками. Личное присутствие командующего на передовой поднимало моральный дух подразделений», — добавили командиры. Ранее профессор Академии военных наук генерал-майор Николай Тутрин объяснил, в чем успех российской группировки войск «Центр», которая с начала спецоперации на Украине смогла максимально освободить от украинских националистов ЛНР и создать условия для дальнейших успешных наступательных действий в ДНР. Все дело в полководческом таланте руководителя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В спецоперации на Украине побеждать помогает глубокое знание истории войн и умение делать выводы из этих уроков. Об этом URA.RU рассказали командиры ЦВО, служившие с генерал-полковником Александром Лапиным (возглавлял группировку «Центр») в зоне СВО. «Генерал-полковника Александра Лапина выделяют такие качества, как прогнозирование обстановки, которая может сложиться в ходе боя, умение сплотить коллектив и настроить на выполнение поставленных округу задач в установленные сроки и на высоком уровне. Побеждать помогают отличная личная подготовка, глубокие знания истории войн и умение делать выводы из этих уроков», — объяснили командиры из зоны спецоперации на Украине. Сослуживцы Лапина подчеркнули, что успехи в боевых действиях в зоне СВО также принесло использование не батальонных тактических групп (БТГ), а батальонов, дивизий, полков и бригад. «В ходе СВО заблаговременная подготовка сил округа к ведению боевых действий позволила решить задачи по выходу к Броварам и занятию Черниговской области. Воевали не БТГ, а батальонами, дивизионами, полками и бригадами. Александр Павлович в ходе работы на переднем крае не терпел ошибок даже в мелочах. Общался со всеми подчиненными, вникал в нужды солдат и сержантов, был честен перед ними. Сам неоднократно попадал под обстрелы, но не допускал паники и потери управления войсками. Личное присутствие командующего на передовой поднимало моральный дух подразделений», — добавили командиры. Ранее профессор Академии военных наук генерал-майор Николай Тутрин объяснил, в чем успех российской группировки войск «Центр», которая с начала спецоперации на Украине смогла максимально освободить от украинских националистов ЛНР и создать условия для дальнейших успешных наступательных действий в ДНР. Все дело в полководческом таланте руководителя.