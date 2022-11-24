Тюменцам под видом красной икры продают месиво неизвестного происхождения

25 ноября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

В Тюмени появилась поддельная красная икра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени замечены торговцы «красной икрой», которые под видом деликатеса продают горожанам субстанцию неизвестного происхождения. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию. По их словам, в городе появились мобильные торговые точки, где указанный товар реализовывается по цене 250 рублей за банку. «Я живу на Пермякова и у нас была такая торговая точка недалеко от дома, но проработала она всего один день. Я купила у них банку красной икры. Продавец сказал, что она была изготовлена на Дальнем Востоке. Стоимость в 250 рублей смутила, но мужчина сказал, что у них сейчас проходит акция и я успокоилась. Когда пришла домой, то ужаснулась. Это не икра, а какое-то желатиновое месиво с отвратительным химическим запахом. Даже пробовать не стала», — сообщила жительница Тюмени в беседе с URA.RU. В аналогичную ситуацию попал другой житель Тюмени. «Увидел объявление в интернете. Красная икра с Дальнего Востока. Решил попробовать. Взял четыре банки. Отдал за все 1200 рублей. Курьер привез быстро, но когда передавал мне товар, заметно нервничал. Три банки я решил оставить на Новый год, а одну открыл, чтобы попробовать. То, что находилось внутри, на икру не походит даже отдаленно: какая-то каша, пахнущая тухлой рыбой. Пробовать не решился, банку выкинул. Продавец деньги возвращать отказался», — рассказал агентству тюменец. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени замечены торговцы «красной икрой», которые под видом деликатеса продают горожанам субстанцию неизвестного происхождения. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию. По их словам, в городе появились мобильные торговые точки, где указанный товар реализовывается по цене 250 рублей за банку. «Я живу на Пермякова и у нас была такая торговая точка недалеко от дома, но проработала она всего один день. Я купила у них банку красной икры. Продавец сказал, что она была изготовлена на Дальнем Востоке. Стоимость в 250 рублей смутила, но мужчина сказал, что у них сейчас проходит акция и я успокоилась. Когда пришла домой, то ужаснулась. Это не икра, а какое-то желатиновое месиво с отвратительным химическим запахом. Даже пробовать не стала», — сообщила жительница Тюмени в беседе с URA.RU. В аналогичную ситуацию попал другой житель Тюмени. «Увидел объявление в интернете. Красная икра с Дальнего Востока. Решил попробовать. Взял четыре банки. Отдал за все 1200 рублей. Курьер привез быстро, но когда передавал мне товар, заметно нервничал. Три банки я решил оставить на Новый год, а одну открыл, чтобы попробовать. То, что находилось внутри, на икру не походит даже отдаленно: какая-то каша, пахнущая тухлой рыбой. Пробовать не решился, банку выкинул. Продавец деньги возвращать отказался», — рассказал агентству тюменец. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.