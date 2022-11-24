В Китае сочли безумными требования Зеленского к Путину по переговорам

25 ноября 2022 в 02:26 Размер текста - 17 +

Китайская газета SCMP: требования Зеленского к Путину лишены реализма Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Требования президента Украины Владимира Зеленского к лидеру России Владимиру Путину нереалистичны. Об этом написал эксперт по международным отношениям Самид Баша для китайской газеты. Автор статьи подчеркнул, что на первый взгляд может показаться, якобы Путин не хочет участвовать в переговорах с Зеленским, однако это неправда, ведь изначально лидер Украины поставил президенту РФ условия, которые совершенно противоречат интересам Москвы. «Требования Зеленского, безусловно, заслуживают внимания, но лишены реализма. Ни одно из них не будет согласовано Путиным», — передает англоязычная газета Гонконга South China Morning Post слова эксперта. Подчеркивается, что в интересах Украины было бы отозвать свои претензии, касающиеся новых территорий Росси, ради прочного мира. Ранее Зеленский пожаловался, что Москва не предлагает Киеву приступить к мирным переговорам. Однако Россия неоднократно заявляла о готовности к диалогу. В ноябре Зеленский заявил, что получил сигналы от партнеров о том, что Россия готова к прямым переговорам. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на самом деле украинская сторона не хочет никаких переговоров. При этом он добавил, что Россия открыта к переговорам, но до этого момента продолжит добиваться своих целей путем спецоперации.

Требования президента Украины Владимира Зеленского к лидеру России Владимиру Путину нереалистичны. Об этом написал эксперт по международным отношениям Самид Баша для китайской газеты. Автор статьи подчеркнул, что на первый взгляд может показаться, якобы Путин не хочет участвовать в переговорах с Зеленским, однако это неправда, ведь изначально лидер Украины поставил президенту РФ условия, которые совершенно противоречат интересам Москвы. «Требования Зеленского, безусловно, заслуживают внимания, но лишены реализма. Ни одно из них не будет согласовано Путиным», — передает англоязычная газета Гонконга South China Morning Post слова эксперта. Подчеркивается, что в интересах Украины было бы отозвать свои претензии, касающиеся новых территорий Росси, ради прочного мира. Ранее Зеленский пожаловался, что Москва не предлагает Киеву приступить к мирным переговорам. Однако Россия неоднократно заявляла о готовности к диалогу. В ноябре Зеленский заявил, что получил сигналы от партнеров о том, что Россия готова к прямым переговорам. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на самом деле украинская сторона не хочет никаких переговоров. При этом он добавил, что Россия открыта к переговорам, но до этого момента продолжит добиваться своих целей путем спецоперации.