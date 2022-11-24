24 ноября 2022

Экономист Семенова: часть россиян получит в декабре две пенсии

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Патруль полиции на улицах города. Курган, пенсионерки, бабушки, пенсия
Остальные пенсионеры получат выплаты в срок Фото:
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Пенсионная реформа в России

В декабре пенсионерам, получающим выплаты до 8 числа каждого месяца, также поступит пенсия за январь 2023 года. Об этом рассказала доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова.

«Пенсионеры, у которых пенсия начислена до 8 числа каждого месяца, в конце декабря получат пенсию за январь 2023 года. Во-первых, длинные праздники, сотрудники этих служб не работают, во-вторых есть пенсионеры, которым пенсию приносят на дом с почты», — разъяснила эксперт в разговоре с агентством «Прайм». Отмечается, что остальным пенсионерам выплаты придут в срок, согласно утвержденному графику.

Ранее замглавы социального комитета Совета федерации РФ Елена Бибикова доложила, что участники спецоперации, получившие инвалидность в ходе боевых действий на Украине, имеют право на получение двух пенсий одновременно. Она добавила, что две пенсии могут получать и родители погибших в ходе СВО.

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В декабре пенсионерам, получающим выплаты до 8 числа каждого месяца, также поступит пенсия за январь 2023 года. Об этом рассказала доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова. «Пенсионеры, у которых пенсия начислена до 8 числа каждого месяца, в конце декабря получат пенсию за январь 2023 года. Во-первых, длинные праздники, сотрудники этих служб не работают, во-вторых есть пенсионеры, которым пенсию приносят на дом с почты», — разъяснила эксперт в разговоре с агентством «Прайм». Отмечается, что остальным пенсионерам выплаты придут в срок, согласно утвержденному графику. Ранее замглавы социального комитета Совета федерации РФ Елена Бибикова доложила, что участники спецоперации, получившие инвалидность в ходе боевых действий на Украине, имеют право на получение двух пенсий одновременно. Она добавила, что две пенсии могут получать и родители погибших в ходе СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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