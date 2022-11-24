Экономист Семенова: часть россиян получит в декабре две пенсии

25 ноября 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

Остальные пенсионеры получат выплаты в срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В декабре пенсионерам, получающим выплаты до 8 числа каждого месяца, также поступит пенсия за январь 2023 года. Об этом рассказала доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова. «Пенсионеры, у которых пенсия начислена до 8 числа каждого месяца, в конце декабря получат пенсию за январь 2023 года. Во-первых, длинные праздники, сотрудники этих служб не работают, во-вторых есть пенсионеры, которым пенсию приносят на дом с почты», — разъяснила эксперт в разговоре с агентством «Прайм». Отмечается, что остальным пенсионерам выплаты придут в срок, согласно утвержденному графику. Ранее замглавы социального комитета Совета федерации РФ Елена Бибикова доложила, что участники спецоперации, получившие инвалидность в ходе боевых действий на Украине, имеют право на получение двух пенсий одновременно. Она добавила, что две пенсии могут получать и родители погибших в ходе СВО.

В декабре пенсионерам, получающим выплаты до 8 числа каждого месяца, также поступит пенсия за январь 2023 года. Об этом рассказала доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова. «Пенсионеры, у которых пенсия начислена до 8 числа каждого месяца, в конце декабря получат пенсию за январь 2023 года. Во-первых, длинные праздники, сотрудники этих служб не работают, во-вторых есть пенсионеры, которым пенсию приносят на дом с почты», — разъяснила эксперт в разговоре с агентством «Прайм». Отмечается, что остальным пенсионерам выплаты придут в срок, согласно утвержденному графику. Ранее замглавы социального комитета Совета федерации РФ Елена Бибикова доложила, что участники спецоперации, получившие инвалидность в ходе боевых действий на Украине, имеют право на получение двух пенсий одновременно. Она добавила, что две пенсии могут получать и родители погибших в ходе СВО.