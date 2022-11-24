Жители Кургана опасаются ЧП под окнами. Фото

25 ноября 2022 в 06:53 Размер текста - 17 +

Курганцы пожаловались на незавершенные коммунальные работы возле дома (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Курганцы пожаловались на брошенные коммунальные раскопки возле дома. По словам жильцов многоэтажки по адресу ул. Блюхера, 30, в вырытые и запорошенные снегом ямы могут упасть дети. Тревожный пост опубликовал пользователь соцсети «ВКонтакте» Александр Федулов в паблике «ЧП Курган». «Во 2-й половине сентября / 1-й половине октября на данном месте были произведены работы, заменили часть трубы, примыкающей к подвалу дома между 3-м и 4-м подъездами. Приехали рабочие, буквально за небольшой срок произвели вырезку старого участка трубы и врезку нового. На этом работа и закончилась. При резком наступлении отрицательной температуры воздуха все это дело может разорвать, несмотря на изоляцию. Больше того, не раз замечалось, что дети в возрасте младшего школьного звена играют и бегают возле ямы», — указано в посте. Пользователь опасается, что кто-то может пострадать и в итоге «это приведет к судебными разбирательствами по делу о халатности». На опубликованных фото видно, как незавершенные раскопки уже заносит снегом. URA.RU направило запрос в мэрию Кургана с вопросами, кто отвечает за территорию возле дома на Блюхера, 30, а также предпринимают ли власти меры в адрес управляющих компаний и что грозит УК за невыполнение своих обязанностей перед жильцами. На момент публикации ответ не был получен. Жители заявляют, что по разрытому участку бегают дети Паблик «ЧП Курган», «ВКонтакте» Еще одно опасение жильцов, что от морозов лопнет труба Паблик «ЧП Курган», «ВКонтакте»

Курганцы пожаловались на брошенные коммунальные раскопки возле дома. По словам жильцов многоэтажки по адресу ул. Блюхера, 30, в вырытые и запорошенные снегом ямы могут упасть дети. Тревожный пост опубликовал пользователь соцсети «ВКонтакте» Александр Федулов в паблике «ЧП Курган». «Во 2-й половине сентября / 1-й половине октября на данном месте были произведены работы, заменили часть трубы, примыкающей к подвалу дома между 3-м и 4-м подъездами. Приехали рабочие, буквально за небольшой срок произвели вырезку старого участка трубы и врезку нового. На этом работа и закончилась. При резком наступлении отрицательной температуры воздуха все это дело может разорвать, несмотря на изоляцию. Больше того, не раз замечалось, что дети в возрасте младшего школьного звена играют и бегают возле ямы», — указано в посте. Пользователь опасается, что кто-то может пострадать и в итоге «это приведет к судебными разбирательствами по делу о халатности». На опубликованных фото видно, как незавершенные раскопки уже заносит снегом. URA.RU направило запрос в мэрию Кургана с вопросами, кто отвечает за территорию возле дома на Блюхера, 30, а также предпринимают ли власти меры в адрес управляющих компаний и что грозит УК за невыполнение своих обязанностей перед жильцами. На момент публикации ответ не был получен.