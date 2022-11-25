Сербский журналист призвал отправить Шона Пенна под суд за геноцид жителей Донбасса

Шон Пенн должен предстать перед судом, заявил Миодраг Заркович Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Голливудский актер Шон Пенн должен предстать перед судом за геноцид жителей Донбасса наравне с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом URA.RU заявил сербский журналист Миодраг Заркович, работающий в Луганской и Донецкой народных республиках.

«Возможно, Зеленский мог бы уехать в гости к Шону Пенну в Малибу. Но я надеюсь, что однажды Пенн ответит за свои преступления, которые он причинил жителям Донецка, Макеевки и Горловки», — сказал Заркович.

Журналист отметил, что Пенн должен ответить перед людьми Донбасса. Заркович считает, что Пенн ничуть не меньший преступник, чем Зеленский. «Конечно, они преступники разного рода. Но, если бы Пенн был на месте Зеленского, он бы поступал так же», — добавил сербский журналист.

Заркович изложил, что Шону Пенну повезло родиться в США, и он творит свои преступления из Малибу. Также он дополнил, что Зеленский родился в Украине, и его преступления всем известны, а именно обстрелы, лишения городов водоснабжения, казни солдат. «Они одинаковые и оба должны предстать перед правосудием», — приобщил он.

Ранее Пенн заявил о поддержке Украины сразу после начала специальной военной операции России 24 февраля 2022 года. В ходе конфликта актер неоднократно приезжал в Украину, а 8 ноября он привез и отдал одну из двух своих статуэток «Оскар» Зеленскому с условием, что тот привезет статуэтку обратно актеру в Малибу, «когда победит».