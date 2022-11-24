Челябинского преподавателя уволили за порнографические сюжеты

Сергея Панасенко приказали больше не пускать в ЮУрГИИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Преподавателя Южно-Уральского госинститута искусств имени П.И. Чайковского (ЮУрГИИ, Челябинск) Сергея Панасенко, которого ранее в вузе обвинили в проведении порнографических фотосессий с участием студенток, уволили из вуза. Об этом URA.RU заявили представители ректората.

«С Панасенко С. Л., как с преподавателем художественного училища, выполняющего воспитательные функции, мы расторгли трудовые отношения. Причина — совершенный им аморальный поступок, несовместимый с продолжением данной работы (пункт 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ)», — пояснили URA.RU в ЮурГИИ.

В образовательном учреждении отметили, что им известно, что это решение Панасенко будет оспаривать в суде. Уволенный педагог по общественной безопасности также пытался проникнуть на территорию института, но его не пустила охрана.

«Поведение Панасенко и его мотивы для нас остаются загадкой. Мы не раз собирали по его поводу специальную комиссию, чтобы выслушать его доводы, но он буквально убегал от членов комиссии. Мы даже сняли видео, как он это делал и кричал, что будет только судиться с нами», — рассказали в ректорате.

Ранее руководство ЮурГИИ обвинило Панасенко в том, что он создал закрытый канал во «ВКонтакте», в котором выкладывал фотографии с порнографическим контентом, а в некоторых моделях педагоги узнали учащихся. Фотографии обнаженных девушек-студенток в вузе передали в полицию. В этом контенте педагоги увидели насилие, дискредитацию госсимволов, сексуальные и суицидальные мотивы.

По словам самого Панасенко, конфликт между ним и руководством вуза возник после того, как он начал указывать ректорату на нарушения антитеррористической безопасности в учебном заведении и говорить о нарушениях строительных и санитарных норм. Не получив должной реакции от руководства, он стал писать жалобы в правоохранительные органы.