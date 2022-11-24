Любимого мэра Куйвашева оставили без повышения

Главой Волчанска переизбран Александр Вервейн

25 ноября 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Александр Вервейн в третий раз избран главой Волчанска Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Волчанска Александр Вервейн, которому прочили переход в правительство Свердловской области, переизбран на новый срок. Его кандидатуру на выборах главы города единогласно поддержали депутаты муниципальной думы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к местной администрации. «Вервейн единогласно выбран на следующие пять лет. [За него проголосовали] 15 депутатов из 15», — раскрыл собеседник. Официально итоги голосования пока не объявлены. Оперативно связаться с представителями администрации и думы Волчанска URA.RU не удалось. О возможном повышении Вервейна, которого называют любимым мэром губернатора Евгения Куйвашева, в областной власти заговорили после сентябрьских выборов. На той кампании Куйвашев получил в Волчанске рекордные 93,8% голосов. За подобные успехи на каждых выборах Вервейну неоднократно прочили повышение и переезд в Екатеринбург, но никак не могли найти подходящую должность. В последнее время источники агентства утверждали, что Вервейну предложат два привлекательных варианта — министра экономики области или начальника регионального управления капитального строительства (УКС). Сам мэр в начале ноября заверял URA.RU, что каких-либо предложений ему не поступало. Волчанском Вервейн руководит последние десять лет.

Мэр Волчанска Александр Вервейн, которому прочили переход в правительство Свердловской области, переизбран на новый срок. Его кандидатуру на выборах главы города единогласно поддержали депутаты муниципальной думы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к местной администрации. «Вервейн единогласно выбран на следующие пять лет. [За него проголосовали] 15 депутатов из 15», — раскрыл собеседник. Официально итоги голосования пока не объявлены. Оперативно связаться с представителями администрации и думы Волчанска URA.RU не удалось. О возможном повышении Вервейна, которого называют любимым мэром губернатора Евгения Куйвашева, в областной власти заговорили после сентябрьских выборов. На той кампании Куйвашев получил в Волчанске рекордные 93,8% голосов. За подобные успехи на каждых выборах Вервейну неоднократно прочили повышение и переезд в Екатеринбург, но никак не могли найти подходящую должность. В последнее время источники агентства утверждали, что Вервейну предложат два привлекательных варианта — министра экономики области или начальника регионального управления капитального строительства (УКС). Сам мэр в начале ноября заверял URA.RU, что каких-либо предложений ему не поступало. Волчанском Вервейн руководит последние десять лет.