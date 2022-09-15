Источник: в свердловском правительстве создают новые министерства

Куйвашеву представили сценарии, как поделить власть в кабмине

16 сентября 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Областное правительство в ближайшие дни уйдет в техническую отставку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Правительство Свердловской области готовится к радикальной перестройке. По данным URA.RU, в ближайшее время может быть принято решение о создании сразу нескольких новых министерств. Одним чиновникам реформа сулит карьерный взлет, другим — ослабление. Но своего слова еще не сказал губернатор Евгений Куйвашев: ему на стол легли несколько концепций нового кабинета министров. Свердловское правительство в ближайшие дни уйдет в техническую отставку — его работники сложат полномочия, чтобы затем собраться в новом составе. Это обязательная процедура после губернаторских выборов: по закону победивший 11 сентября Куйвашев должен заново сформировать свой кабмин. Предполагается, что роспуск произойдет уже 20 сентября. По итогам процедуры не все министры вернутся в свои кабинеты. URA.RU подробно рассказывало, кому из топ-чиновников грозит отставка. Перед Евгением Куйвашевым непростой выбор — как устроить новое правительство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Помимо кадровых перестановок, истеблишмент активно обсуждает слухи о появлении в правительстве новых министерств. В данный момент, по оценкам трех источников URA.RU, разработаны несколько различных вариантов структуры кабмина — от двух до четырех. И все они предусматривают образование новых ведомств — созданных с нуля или путем объединения двух уже существующих. «Каждый вариант уже представлен губернатору», — делится статусный источник в областном правительстве. Как стало известно URA.RU, одна из схем предполагает слияние министерства строительства и министерства ЖКХ. В нынешней разбивке ведомства отвечают за совершенно разные сферы: минстрой регулирует исключительно строительные вопросы, а минЖКХ — энергетику и снабжение. Однако сторонники реформы уверены, что ради оптимизации структуры стоит объединить. Тем более нынешний министр строительства Михаил Волков, скорее всего, оставит пост. Правда, по словам одного из собеседников, у слияния появилось препятствие — кадровое. «Довольно быстро поняли, что найти подходящего человека, чтобы тянул и ту сферу, и другую, вряд ли получится», — разочаровано говорит инсайдер. Статья по теме Семь VIP-чиновников уходят в отставку после победы Куйвашева По его мнению, именно эта проблема ставит объединение под угрозу. Другой же собеседник настаивает, что шансы занять кресло есть у главы Волчанска Александра Вервейна. Вервейн обладает славой любимого мэра Куйвашева. На каждых выборах градоначальник показывает высочайшие для области результаты (например, 11 сентября в Волчанске губернатора поддержали 93,8% жителей). Разговоры уже неоднократно связывали Вервейна с переходом в областное правительство, но каждый раз это не происходило. «Тот самый случай, когда под человека просто нет ведомства», — описывает источник в кабмине. Ближе всего к повышению Вервейн был осенью 2021-го. После выборов в Госдуму главе-отличнику прочили пост вице-губернатора по политическим вопросам. Противники этого назначения аргументировали, что Вервейн рискует повторить судьбу Сергея Бидонько: тот блестяще справлялся с работой мэра в Карпинске, но аппаратно сник, перейдя на должность вице-губернатора. Александр Вервейн считается любимым мэром губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одновременно с переходом в минстрой Вервейну вновь прочат должность политического куратора. По словам двух источников URA.RU, в одной из концепций Куйвашеву предложили создать ведомство под условным названием «министерство политики». Оно, по задумке авторов, взяло бы на себя контроль всех внутриполитических вопросов региона, а куратором стал профильный вице-губернатор Олег Чемезов. «Министерство мог бы возглавить Вервейн. Или Чемезов стал бы вице-губернатором с портфелем министра», — рассуждают сторонники идеи. Впрочем, не исключено, что при создании такой структуры руководителем может стать Антон Третьяков, директор существующего департамента внутренней политики, на базе которого могло бы появиться министерство. Кроме того, по данным агентства, в правительстве по-прежнему не исключают слияние министерств финансов и экономики. Объединение ведомств активно обсуждалось во второй половине 2021 года, но тогда же было поставлено на паузу. Со временем стало казаться, что к задумке уже не вернутся, но, по словам источника, близкого к профильному блоку, тема еще жива. Не исключено, что объединенную структуру возглавит министр финансов Александр Старков. Впрочем, все еще актуальным называют сценарий слияния минэка с министерством инвестиций. Авторы концепции предлагают перевести всю инфраструктуру мининвеста в подчинение экономического ведомства. В этом случае пост руководителя структуры обещают министру экономики Денису Мамонтову. Правда, другие источники, близкие к министерствам, уверяют, что губернатор Куйвашев уже отмел этот сценарий: мининвест продолжит быть самостоятельной единицей, а его постоянным руководителем назначат замминистра Елену Хлыбову или гендиректора компании «Верхнепышминский трамвай» Максима Коготкова. Юлии Хусаиновой прочат переход в статус министра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В то же время статус самостоятельного ведомства может получить департамент информационной политики. Согласно одной из концепций, структура станет условно называться «министерством информации» или «министерством печати», а возглавит ее директор департамента Юлия Хусаинова. «В случае реформы [новое министерство] так же объединит под собой все профильные структуры, пресс-службы, [подотчетные правительству] редакции», — объясняет собеседник, знакомый с идеей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Свердловской области готовится к радикальной перестройке. По данным URA.RU, в ближайшее время может быть принято решение о создании сразу нескольких новых министерств. Одним чиновникам реформа сулит карьерный взлет, другим — ослабление. Но своего слова еще не сказал губернатор Евгений Куйвашев: ему на стол легли несколько концепций нового кабинета министров. Свердловское правительство в ближайшие дни уйдет в техническую отставку — его работники сложат полномочия, чтобы затем собраться в новом составе. Это обязательная процедура после губернаторских выборов: по закону победивший 11 сентября Куйвашев должен заново сформировать свой кабмин. Предполагается, что роспуск произойдет уже 20 сентября. По итогам процедуры не все министры вернутся в свои кабинеты. URA.RU подробно рассказывало, кому из топ-чиновников грозит отставка. Помимо кадровых перестановок, истеблишмент активно обсуждает слухи о появлении в правительстве новых министерств. В данный момент, по оценкам трех источников URA.RU, разработаны несколько различных вариантов структуры кабмина — от двух до четырех. И все они предусматривают образование новых ведомств — созданных с нуля или путем объединения двух уже существующих. «Каждый вариант уже представлен губернатору», — делится статусный источник в областном правительстве. Как стало известно URA.RU, одна из схем предполагает слияние министерства строительства и министерства ЖКХ. В нынешней разбивке ведомства отвечают за совершенно разные сферы: минстрой регулирует исключительно строительные вопросы, а минЖКХ — энергетику и снабжение. Однако сторонники реформы уверены, что ради оптимизации структуры стоит объединить. Тем более нынешний министр строительства Михаил Волков, скорее всего, оставит пост. Правда, по словам одного из собеседников, у слияния появилось препятствие — кадровое. «Довольно быстро поняли, что найти подходящего человека, чтобы тянул и ту сферу, и другую, вряд ли получится», — разочаровано говорит инсайдер. По его мнению, именно эта проблема ставит объединение под угрозу. Другой же собеседник настаивает, что шансы занять кресло есть у главы Волчанска Александра Вервейна. Вервейн обладает славой любимого мэра Куйвашева. На каждых выборах градоначальник показывает высочайшие для области результаты (например, 11 сентября в Волчанске губернатора поддержали 93,8% жителей). Разговоры уже неоднократно связывали Вервейна с переходом в областное правительство, но каждый раз это не происходило. «Тот самый случай, когда под человека просто нет ведомства», — описывает источник в кабмине. Ближе всего к повышению Вервейн был осенью 2021-го. После выборов в Госдуму главе-отличнику прочили пост вице-губернатора по политическим вопросам. Противники этого назначения аргументировали, что Вервейн рискует повторить судьбу Сергея Бидонько: тот блестяще справлялся с работой мэра в Карпинске, но аппаратно сник, перейдя на должность вице-губернатора. Одновременно с переходом в минстрой Вервейну вновь прочат должность политического куратора. По словам двух источников URA.RU, в одной из концепций Куйвашеву предложили создать ведомство под условным названием «министерство политики». Оно, по задумке авторов, взяло бы на себя контроль всех внутриполитических вопросов региона, а куратором стал профильный вице-губернатор Олег Чемезов. «Министерство мог бы возглавить Вервейн. Или Чемезов стал бы вице-губернатором с портфелем министра», — рассуждают сторонники идеи. Впрочем, не исключено, что при создании такой структуры руководителем может стать Антон Третьяков, директор существующего департамента внутренней политики, на базе которого могло бы появиться министерство. Кроме того, по данным агентства, в правительстве по-прежнему не исключают слияние министерств финансов и экономики. Объединение ведомств активно обсуждалось во второй половине 2021 года, но тогда же было поставлено на паузу. Со временем стало казаться, что к задумке уже не вернутся, но, по словам источника, близкого к профильному блоку, тема еще жива. Не исключено, что объединенную структуру возглавит министр финансов Александр Старков. Впрочем, все еще актуальным называют сценарий слияния минэка с министерством инвестиций. Авторы концепции предлагают перевести всю инфраструктуру мининвеста в подчинение экономического ведомства. В этом случае пост руководителя структуры обещают министру экономики Денису Мамонтову. Правда, другие источники, близкие к министерствам, уверяют, что губернатор Куйвашев уже отмел этот сценарий: мининвест продолжит быть самостоятельной единицей, а его постоянным руководителем назначат замминистра Елену Хлыбову или гендиректора компании «Верхнепышминский трамвай» Максима Коготкова. В то же время статус самостоятельного ведомства может получить департамент информационной политики. Согласно одной из концепций, структура станет условно называться «министерством информации» или «министерством печати», а возглавит ее директор департамента Юлия Хусаинова. «В случае реформы [новое министерство] так же объединит под собой все профильные структуры, пресс-службы, [подотчетные правительству] редакции», — объясняет собеседник, знакомый с идеей.