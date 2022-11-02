Источник: любимый мэр Куйвашева получит пост министра

На пост министра экономики Свердловской области рассматривают мэра Волчанска

Александру Вервейну прочат пост министра экономики Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пост министра экономики Свердловской области, который в ближайшее время станет вакантным, может занять мэр Волчанска Александр Вервейн. По словам инсайдера URA.RU во власти, градоначальник рассматривается как основной кандидат на должность. По другим данным, Вервейну, которого высоко ценит губернатор Евгений Куйвашев, наоборот, не смогли найти подходящее место в областном правительстве.

Региональное минэкономики, как ранее анонсировали источники URA.RU, вскоре может остаться без руководителя. Нынешний глава ведомства Денис Мамонтов готовится к переходу на пост министра природы: в конце октября кресло освободил Алексей Кузнецов, которого повысили до замгубернатора. В цепочке перестановок оставалось одно неопределенное звено — фамилия сменщика Мамонтова в минэке.

Как заявил URA.RU источник, близкий к правительству, новым министром может стать Вервейн. «Его рассматривают как наиболее реального кандидата», — уточнил собеседник.

Вервейн обладает славой любимого мэра Куйвашева. Он возглавляет Волчанск последние десять лет, и за это время успел преобразить депрессивный город. Кроме того, на каждых выборах мэр показывает высочайшие результаты. Например, на последней губернаторской кампании Куйвашев получил в Волчанске рекордные 93,8% голосов. За эти успехи Вервейну неоднократно прочили повышение и переезд в Екатеринбург, но никак не могли найти подходящую должность.

Впрочем, два других источника URA.RU заверили, что не слышали о переходе Вервейна в минэк. По версии первого, если мэр и займет пост министра, то в другом ведомстве — минстрое или минпромышленности. А второй заявил, что Вервейн и вовсе останется в Волчанске: в ближайшее время у мэра истекает срок полномочий, и он, скорее всего, выдвинется на новую пятилетку. «По крайней мере, такой сценарий отрабатывает резиденция [губернатора]», — пояснил инсайдер.

Сам Вервейн заявил корреспонденту URA.RU, что «первый раз слышит» о перспективе перейти в минэкономики. В то же время мэр дал понять, что пока нет ясности, продолжит ли он работу в Волчанске. «Еще есть время [до окончания нынешнего срока], решу», — поделился Вервейн.