Бывшему пермскому вице-спикеру нашли статусную должность

Игорь Папков рассматривается на должность зама в Общественной палате

25 ноября 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Игорь Папков в 2021 году проиграл праймериз Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Бывший первый вице-спикер заксобрания Пермского края Игорь Папков, который проиграл праймериз «Единой России» в 2021 году и не стал выдвигать свою кандидатуру на выборах в краевой парламент, может войти в новый состав Общественной палаты региона. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах. По данным одного из них, ему могут предложить пост заместителя председателя. «Папков, скорее всего, войдет в состав по квоте, которая предусмотрена для общественных организаций. Он станет замом председателя палаты», — рассказывают инсайдеры. Игорь Папков не стал комментировать возможное назначение и вхождение в состав палаты. В пресс-службе администрации губернатора пояснили, что указ о членах палаты от губернатора появится в ближайшее время. До этого момента комментировать что-то не имеет смысла. Общественная палата Пермского края состоит из 36 человек. Из них 12 предлагают депутаты заксобрания, 12 — губернатор, а еще 12 — общественные организации. Заксобрание назначило своих представителей на заседании 24 ноября. Планируется, что палату возглавит куратор проекта «Помощь здесь. Пермский край» Лилия Ширяева. Игорь Папков в 2021 году проиграл праймериз топ-менеджеру «Уралкалия» Андрею Силаеву. Он набрал в семь раз меньше голосов.

Бывший первый вице-спикер заксобрания Пермского края Игорь Папков, который проиграл праймериз «Единой России» в 2021 году и не стал выдвигать свою кандидатуру на выборах в краевой парламент, может войти в новый состав Общественной палаты региона. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах. По данным одного из них, ему могут предложить пост заместителя председателя. «Папков, скорее всего, войдет в состав по квоте, которая предусмотрена для общественных организаций. Он станет замом председателя палаты», — рассказывают инсайдеры. Игорь Папков не стал комментировать возможное назначение и вхождение в состав палаты. В пресс-службе администрации губернатора пояснили, что указ о членах палаты от губернатора появится в ближайшее время. До этого момента комментировать что-то не имеет смысла. Общественная палата Пермского края состоит из 36 человек. Из них 12 предлагают депутаты заксобрания, 12 — губернатор, а еще 12 — общественные организации. Заксобрание назначило своих представителей на заседании 24 ноября. Планируется, что палату возглавит куратор проекта «Помощь здесь. Пермский край» Лилия Ширяева. Игорь Папков в 2021 году проиграл праймериз топ-менеджеру «Уралкалия» Андрею Силаеву. Он набрал в семь раз меньше голосов.