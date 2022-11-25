Столтенберг оправдал военную помощь НАТО Украине

Столтенберг: НАТО должна оказывать помощь Украине, чтобы победить Путина

25 ноября 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Оказание помощи Украине повысит шансы на мирное урегулирование конфликта, считает Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оказание помощи Украине странами НАТО необходимо, чтобы не дать президенту России Владимиру Путину победить в конфликте. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, которая транслируется в его twitter-аккаунте. «Самая срочная задача сейчас — это, конечно, предоставление Украине военной помощи, чтобы не дать Путину победить на Украине, чтобы Украина оставалась суверенным государством. <> Украина имеет право на самооборону, и мы обеспечиваем реализацию ее права» — заявил Столтенберг. Также генсек считает, что поддержка Киева поможет повысить шансы на мирное урегулирование конфликта. После начала спецоперации страны НАТО начали активно вмешиваться в конфликт, поставляя на Украину военную и финансовую помощь. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Столтенберга «одержимым» из-за его постоянных заявления о необходимости поставок вооружения Киеву, передает «Национальная служба новостей». Тем временем, на Западе все чаще призывают прекратить поставки оружия на Украину и сосредоточиться на внутренних делах. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Ее целями Путин объявил помощь жителям Донбасса и денацификация Украины.

Оказание помощи Украине странами НАТО необходимо, чтобы не дать президенту России Владимиру Путину победить в конфликте. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, которая транслируется в его twitter-аккаунте. «Самая срочная задача сейчас — это, конечно, предоставление Украине военной помощи, чтобы не дать Путину победить на Украине, чтобы Украина оставалась суверенным государством. <> Украина имеет право на самооборону, и мы обеспечиваем реализацию ее права» — заявил Столтенберг. Также генсек считает, что поддержка Киева поможет повысить шансы на мирное урегулирование конфликта. После начала спецоперации страны НАТО начали активно вмешиваться в конфликт, поставляя на Украину военную и финансовую помощь. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Столтенберга «одержимым» из-за его постоянных заявления о необходимости поставок вооружения Киеву, передает «Национальная служба новостей». Тем временем, на Западе все чаще призывают прекратить поставки оружия на Украину и сосредоточиться на внутренних делах. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Ее целями Путин объявил помощь жителям Донбасса и денацификация Украины.