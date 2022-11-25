Столтенберг оправдал военную помощь НАТО Украине

Столтенберг: НАТО должна оказывать помощь Украине, чтобы победить Путина
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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Оказание помощи Украине повысит шансы на мирное урегулирование конфликта, считает Столтенберг Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Оказание помощи Украине странами НАТО необходимо, чтобы не дать президенту России Владимиру Путину победить в конфликте. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, которая транслируется в его twitter-аккаунте.

«Самая срочная задача сейчас — это, конечно, предоставление Украине военной помощи, чтобы не дать Путину победить на Украине, чтобы Украина оставалась суверенным государством. <> Украина имеет право на самооборону, и мы обеспечиваем реализацию ее права» — заявил Столтенберг. Также генсек считает, что поддержка Киева поможет повысить шансы на мирное урегулирование конфликта.

После начала спецоперации страны НАТО начали активно вмешиваться в конфликт, поставляя на Украину военную и финансовую помощь. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Столтенберга «одержимым» из-за его постоянных заявления о необходимости поставок вооружения Киеву, передает «Национальная служба новостей». Тем временем, на Западе все чаще призывают прекратить поставки оружия на Украину и сосредоточиться на внутренних делах.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Ее целями Путин объявил помощь жителям Донбасса и денацификация Украины.

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Оказание помощи Украине странами НАТО необходимо, чтобы не дать президенту России Владимиру Путину победить в конфликте. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, которая транслируется в его twitter-аккаунте. «Самая срочная задача сейчас — это, конечно, предоставление Украине военной помощи, чтобы не дать Путину победить на Украине, чтобы Украина оставалась суверенным государством. <> Украина имеет право на самооборону, и мы обеспечиваем реализацию ее права» — заявил Столтенберг. Также генсек считает, что поддержка Киева поможет повысить шансы на мирное урегулирование конфликта. После начала спецоперации страны НАТО начали активно вмешиваться в конфликт, поставляя на Украину военную и финансовую помощь. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Столтенберга «одержимым» из-за его постоянных заявления о необходимости поставок вооружения Киеву, передает «Национальная служба новостей». Тем временем, на Западе все чаще призывают прекратить поставки оружия на Украину и сосредоточиться на внутренних делах. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Ее целями Путин объявил помощь жителям Донбасса и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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