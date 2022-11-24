Чиновникам пришлось учить курганских мэров, потому что их не кем заменить

25 ноября 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

В Курганской области глав муниципалитетов собирают на обучающие семинары (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области из-за кадровых проблем чиновники, которые ответственны за внутреннюю политику, приступили к активному обучению глав городов и округов. Решение было принято, потому что мэров, к которым есть претензии, в том числе, и по подготовке к зиме, заменить не кем. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям и сфере муниципальной политике. В 2022 году должности глав округов по разным причинам покинули семь человек. Желающих заменить мэров находили с трудом. «Власти Курганской области в условиях дефицита кадров на местах, решили обучать действующих глав. Они понимают, если кто-то из руководителей округов решит вдруг уйти, то замену найти будет сложно», — отметил источник. По словам другого инсайдера из политического окружения, в курганском внутриполе стали делать ставку на то, чтобы удержать, как-то мотивировать действующих мэров и помочь им избежать управленческих ошибок. Политолог Сергей Ширяев в разговоре с корреспондентом URA.RU напомнил, что для глав и раньше проводили семинары. «Но обучать новым технологиям, работе в нынешних условиях массово и постоянно не получалось. И решение воспитывать местных профессионалов — правильное. И сейчас это стало некой декларацией», — уточнил эксперт. Замгубернатора — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи в своем telegram-канале сообщила, что на днях в правительстве прошел очередной семинар для глав муниципальных образований. Мэрам рассказывали, как работать с населением в социальных сетях, на какие вопросы обращать внимание и так далее. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать, как в регионе обучают глав муниципалитетов и как часто проходят подобные семинары. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что в середине октября в отставку ушел глава Петуховского округа Игорь Арзин. Летом должность главы Каргапольского района покинул Сергей Князев. Произошли кадровые перестановки и в Притобольном районе. После ухода с поста главы района Ларисы Злыдневой, этот пост занял Дмитрий Спиридонов. Сменились мэры в Сафакулевском, Макушинском, Мишкинском и щучанском округах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области из-за кадровых проблем чиновники, которые ответственны за внутреннюю политику, приступили к активному обучению глав городов и округов. Решение было принято, потому что мэров, к которым есть претензии, в том числе, и по подготовке к зиме, заменить не кем. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям и сфере муниципальной политике. В 2022 году должности глав округов по разным причинам покинули семь человек. Желающих заменить мэров находили с трудом. «Власти Курганской области в условиях дефицита кадров на местах, решили обучать действующих глав. Они понимают, если кто-то из руководителей округов решит вдруг уйти, то замену найти будет сложно», — отметил источник. По словам другого инсайдера из политического окружения, в курганском внутриполе стали делать ставку на то, чтобы удержать, как-то мотивировать действующих мэров и помочь им избежать управленческих ошибок. Политолог Сергей Ширяев в разговоре с корреспондентом URA.RU напомнил, что для глав и раньше проводили семинары. «Но обучать новым технологиям, работе в нынешних условиях массово и постоянно не получалось. И решение воспитывать местных профессионалов — правильное. И сейчас это стало некой декларацией», — уточнил эксперт. Замгубернатора — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи в своем telegram-канале сообщила, что на днях в правительстве прошел очередной семинар для глав муниципальных образований. Мэрам рассказывали, как работать с населением в социальных сетях, на какие вопросы обращать внимание и так далее. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать, как в регионе обучают глав муниципалитетов и как часто проходят подобные семинары. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что в середине октября в отставку ушел глава Петуховского округа Игорь Арзин. Летом должность главы Каргапольского района покинул Сергей Князев. Произошли кадровые перестановки и в Притобольном районе. После ухода с поста главы района Ларисы Злыдневой, этот пост занял Дмитрий Спиридонов. Сменились мэры в Сафакулевском, Макушинском, Мишкинском и щучанском округах.