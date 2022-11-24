Югорские школьники могут получить подарки за сортировку отходов

25 ноября 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Вторсырье можно принести в экодома, которые уже открыты в Нижневартовске и Ханты-Мансийске, в скором времени проект запустят в Сургуте Фото: пресс-служба «Югра-Экология» Экоцентры ХМАО включены в программу международной экологической акции «Спасти и Сохранить» 2023 года. В мероприятии предлагают принять участие школьникам и всем желающим. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Югры-Экологии» — регоператора по обращению с отходами. «В пунктах приема вторсырья „Югра Собирает“ в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте с 2023 года стартует программа поощрения для образовательных учреждений. Поэтому мы готовы стать центром проведения экологических мероприятий по сбору вторсырья в рамках акции „Спасти и Сохранить“», — сообщил исполнительный директор компании Виталий Якимчик в ходе встречи с заместителем губернатора ХМАО-Югры Ольгой Литовой. В программе смогут принять участие школы. Каждое образовательное учреждение будет получать баллы, которые в конце учебного года обменяют на полезные подарки. Любой югорчанин может поучаствовать в акции в пользу какой-либо школы. В рамках акции «Спасти и Сохранить» также будут подведены итоги образовательного проекта «Сдавайте батарейки в Югре», пройдет массовый забег в городах и поселках округа «ЮграПлоггинг2023», в ходе которого участники будут собирать отходы. В программу мероприятий включена и волонтерская акция «Добрые крышечки». Ее участники в 2022 году собрали 2 755 кг пластиковых крышечек, за которые в фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» перечислили 80 000 рублей. Экоцентры — уникальный проект, в рамках которого жители могут посетить мастер-классы и лекции об экологии, а также сдать вторсырье на переработку. Кроме Югры, объекты уже открыты в Тюмени, скоро экоцентры появятся в Нижнем Тагиле и других городах Урала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экоцентры ХМАО включены в программу международной экологической акции «Спасти и Сохранить» 2023 года. В мероприятии предлагают принять участие школьникам и всем желающим. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Югры-Экологии» — регоператора по обращению с отходами. «В пунктах приема вторсырья „Югра Собирает“ в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте с 2023 года стартует программа поощрения для образовательных учреждений. Поэтому мы готовы стать центром проведения экологических мероприятий по сбору вторсырья в рамках акции „Спасти и Сохранить“», — сообщил исполнительный директор компании Виталий Якимчик в ходе встречи с заместителем губернатора ХМАО-Югры Ольгой Литовой. В программе смогут принять участие школы. Каждое образовательное учреждение будет получать баллы, которые в конце учебного года обменяют на полезные подарки. Любой югорчанин может поучаствовать в акции в пользу какой-либо школы. В рамках акции «Спасти и Сохранить» также будут подведены итоги образовательного проекта «Сдавайте батарейки в Югре», пройдет массовый забег в городах и поселках округа «ЮграПлоггинг2023», в ходе которого участники будут собирать отходы. В программу мероприятий включена и волонтерская акция «Добрые крышечки». Ее участники в 2022 году собрали 2 755 кг пластиковых крышечек, за которые в фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» перечислили 80 000 рублей. Экоцентры — уникальный проект, в рамках которого жители могут посетить мастер-классы и лекции об экологии, а также сдать вторсырье на переработку. Кроме Югры, объекты уже открыты в Тюмени, скоро экоцентры появятся в Нижнем Тагиле и других городах Урала.