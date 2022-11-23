В Свердловской области запускают проект, о котором заявлял Куйвашев

В Свердловской области начали устанавливать первый экодом в Нижнем Тагиле

24 ноября 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Первый экодом приехал в Свердловскую область Фото: пресс-служба компании «Рифей» В Свердловскую область доставлен первый экодом — пункт приема вторсырья, который также является образовательной площадкой. Здание уже находится в Нижнем Тагиле, специалисты приступили к сборке, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО компании «Рифей». Ранее о появлении в области уникального пункта заявлял свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «В нижнетагильский парк „Народный“ доставлен первый экодом. Монтажные работы ведутся рядом со въездом на территорию парка со стороны улицы Красноармейская», — отметили в компании «Рифей». Там же пояснили, что сборка здания уже началась. «Параллельно с работами по возведению и благоустройству помещения экодома мы набираем команду для работы в проекте, изучаем предложения, поступающие от свердловчан и региональных общественных организаций», — рассказал исполнительный директор компании Федор Потапов. Планируется, что в Нижнем Тагиле будет работать два экодома, а по всему региону — до десяти. Проект реализуется при поддержке правительства Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев ранее отмечал, что экодома — это не просто современные пункты приема вторсырья, а образовательная площадка, где будут обучать правильной сортировке мусора. Экодома также открылись в других городах УрФО: Тюмени, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. В Тюмени, например, за первую неделю работы экодома более 500 человек принесли на переработку крышки, пакеты и другие отходы. Кроме того, тюменский экодом стал одной из площадок, где проводили Всероссийский экодиктант. Фото: пресс-служба компании «Рифей» Фото: пресс-служба компании «Рифей» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловскую область доставлен первый экодом — пункт приема вторсырья, который также является образовательной площадкой. Здание уже находится в Нижнем Тагиле, специалисты приступили к сборке, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО компании «Рифей». Ранее о появлении в области уникального пункта заявлял свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «В нижнетагильский парк „Народный“ доставлен первый экодом. Монтажные работы ведутся рядом со въездом на территорию парка со стороны улицы Красноармейская», — отметили в компании «Рифей». Там же пояснили, что сборка здания уже началась. «Параллельно с работами по возведению и благоустройству помещения экодома мы набираем команду для работы в проекте, изучаем предложения, поступающие от свердловчан и региональных общественных организаций», — рассказал исполнительный директор компании Федор Потапов. Планируется, что в Нижнем Тагиле будет работать два экодома, а по всему региону — до десяти. Проект реализуется при поддержке правительства Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев ранее отмечал, что экодома — это не просто современные пункты приема вторсырья, а образовательная площадка, где будут обучать правильной сортировке мусора. Экодома также открылись в других городах УрФО: Тюмени, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. В Тюмени, например, за первую неделю работы экодома более 500 человек принесли на переработку крышки, пакеты и другие отходы. Кроме того, тюменский экодом стал одной из площадок, где проводили Всероссийский экодиктант.