Правительство отбирает землю у соратницы экс-мэра Челябинска

28 ноября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Процесс начнется уже в декабре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Челябинской области в лице министерства имущества требует у фирмы «Перспектива», принадлежащей соратнице отбывающего срок за взятки экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева Полине Морозовой, вернуть земельный участок в областном центре. Это следует из базы судебных дел. «Минимущества Челябинской области обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с иском к ООО „Перспектива“. Оно просит обязать ответчика освободить земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:36:0711007:29, площадью 8459 кв. метров, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Ворошилова. И вернуть его по акту приема-передачи истцу в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из материалов судебных дел, министерство уже добилось лишения фирмы права собственности на объект, расположенный на данном участке. По документам он значился строящимся торгово-развлекательным комплексом, в реальности же представлял собой сборно-разборную конструкцию. Стоимость земельного участка оценивается примерно в 19 млн рублей. Как выяснилось в ходе расследованного ранее уголовного дела, Морозова и ее бывший муж Александр Граф создали ООО «Перспектива», рассчитывая обманом получить землю в собственность. Фиктивный ТРК позволял выкупить землю без торгов по символической цене, но мошенническую схему разрушила ФСБ. Ранее Морозова (Граф) руководила областным фондом имущества, получив должность, как считают в Челябинске, благодаря экс-мэру города и бывшему вице-губернатору региона Евгению Тефтелеву. Мать подсудимой — Ирина Морозова — при содействии Тефтелева в 2014 году возглавила «Областной центр технической инвентаризации» (ОГУП «ОблЦТИ»), подконтрольный минимущества региона. Из «ОблЦТИ» Морозову уволили в октябре 2019 года, возбудив в отношении нее уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сам Тефтелев был задержан ФСБ в Магнитогорске и осужден за коррупцию. До приговора он находился под домашним арестом в доме гражданского мужа Морозовой. Сейчас он пытается досрочно покинуть колонию, где должен находиться еще четыре месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Челябинской области в лице министерства имущества требует у фирмы «Перспектива», принадлежащей соратнице отбывающего срок за взятки экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева Полине Морозовой, вернуть земельный участок в областном центре. Это следует из базы судебных дел. «Минимущества Челябинской области обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с иском к ООО „Перспектива“. Оно просит обязать ответчика освободить земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:36:0711007:29, площадью 8459 кв. метров, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Ворошилова. И вернуть его по акту приема-передачи истцу в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из материалов судебных дел, министерство уже добилось лишения фирмы права собственности на объект, расположенный на данном участке. По документам он значился строящимся торгово-развлекательным комплексом, в реальности же представлял собой сборно-разборную конструкцию. Стоимость земельного участка оценивается примерно в 19 млн рублей. Как выяснилось в ходе расследованного ранее уголовного дела, Морозова и ее бывший муж Александр Граф создали ООО «Перспектива», рассчитывая обманом получить землю в собственность. Фиктивный ТРК позволял выкупить землю без торгов по символической цене, но мошенническую схему разрушила ФСБ. Ранее Морозова (Граф) руководила областным фондом имущества, получив должность, как считают в Челябинске, благодаря экс-мэру города и бывшему вице-губернатору региона Евгению Тефтелеву. Мать подсудимой — Ирина Морозова — при содействии Тефтелева в 2014 году возглавила «Областной центр технической инвентаризации» (ОГУП «ОблЦТИ»), подконтрольный минимущества региона. Из «ОблЦТИ» Морозову уволили в октябре 2019 года, возбудив в отношении нее уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сам Тефтелев был задержан ФСБ в Магнитогорске и осужден за коррупцию. До приговора он находился под домашним арестом в доме гражданского мужа Морозовой. Сейчас он пытается досрочно покинуть колонию, где должен находиться еще четыре месяца.