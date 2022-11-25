В Екатеринбурге вновь захватили скандальный бизнес-центр

25 ноября 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

В БЦ «Манхэттен» делят власть две противоборствующие управляющие компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Группа мужчин ворвалась в бизнес-центр «Манхэттен» в Екатеринбурге и выгнала оттуда охранников, сообщил URA.RU очевидец. Это не первый раз, когда происходит подобное — с прошлого года в БЦ идет противостояние двух управляющих компаний. «Какие-то мужчины ворвались в „Манхеттен“ и выгнали оттуда охранников», — рассказал собеседник. Директор управляющей компании «Аурус», которая делит власть с УК «Кировская», Владислав Лебедев косвенно подтвердил URA.RU произошедшее. «Никаких противоправных действий не совершалось, на месте работают также сотрудники полиции. У нас есть решение суда», — пояснил он. Агентство обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, чтобы узнать подробности инцидента. «Сообщение об инциденте в бизнес центре поступило в отдел полиции №1. Прибывший на место наряд полиции доставил участников конфликта в дежурную часть. Информация о пострадавших в результате конфликта в настоящее время не подтверждается. Полиция проводит проверку», — рассказали в полиции. Ранее URA.RU уже сообщало о конфликте между УК Кировская и УК «Аурус». В сентябре 2021 года в последствиях спора хозяйствующих субъектов разбиралась полиция. Тогда же в здании так же отключали электричество, создавая проблемы арендаторам. Еще один захват бизнес-центра произошел в феврале. В дело о противостоянии двух УК даже вмешался ОБОП.

Группа мужчин ворвалась в бизнес-центр «Манхэттен» в Екатеринбурге и выгнала оттуда охранников, сообщил URA.RU очевидец. Это не первый раз, когда происходит подобное — с прошлого года в БЦ идет противостояние двух управляющих компаний. «Какие-то мужчины ворвались в „Манхеттен“ и выгнали оттуда охранников», — рассказал собеседник. Директор управляющей компании «Аурус», которая делит власть с УК «Кировская», Владислав Лебедев косвенно подтвердил URA.RU произошедшее. «Никаких противоправных действий не совершалось, на месте работают также сотрудники полиции. У нас есть решение суда», — пояснил он. Агентство обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, чтобы узнать подробности инцидента. «Сообщение об инциденте в бизнес центре поступило в отдел полиции №1. Прибывший на место наряд полиции доставил участников конфликта в дежурную часть. Информация о пострадавших в результате конфликта в настоящее время не подтверждается. Полиция проводит проверку», — рассказали в полиции. Ранее URA.RU уже сообщало о конфликте между УК Кировская и УК «Аурус». В сентябре 2021 года в последствиях спора хозяйствующих субъектов разбиралась полиция. Тогда же в здании так же отключали электричество, создавая проблемы арендаторам. Еще один захват бизнес-центра произошел в феврале. В дело о противостоянии двух УК даже вмешался ОБОП.