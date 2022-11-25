Кириенко проверил школу в Херсонской области

26 ноября 2022 в 02:13 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко посетил школу №1 в городе Геническе, где проходит диспансеризация учеников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил школу №1 в городе Геническе (Херсонская область), где проходит диспансеризация учеников. Он пообщался с врачами и задал уточняющие вопросы об обследованных детях и их состоянии. «25 ноября первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе рабочего визита в Херсонскую область посетил школу №1 в городе Геническе, где проходит диспансеризация школьников», — сообщается в telegram-канале администрации Херсонской области. Кириенко ознакомился с ходом проведения медосмотра детей бригадами врачей из Адыгеи, которые помогают налаживать систему здравоохранения в Херсонской области, а также решать вопросы кадрового дефицита и материально-технического обеспечения медицинских учреждений. Политик пообщался с врачами и задал уточняющие вопросы о количестве обследованных детей и их состоянии. Также Кириенко обсудил с медиками проблемы, касающиеся оснащенности медучреждений необходимым оборудованием, а также узнал об условиях проведения медосмотров. ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по результатам референдумов в сентябре. 5 октября Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей на присоединенных территориях. Ранее Кириенко посещал школу в ДНР, где так же проводится медосмотр школьников.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил школу №1 в городе Геническе (Херсонская область), где проходит диспансеризация учеников. Он пообщался с врачами и задал уточняющие вопросы об обследованных детях и их состоянии. «25 ноября первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе рабочего визита в Херсонскую область посетил школу №1 в городе Геническе, где проходит диспансеризация школьников», — сообщается в telegram-канале администрации Херсонской области. Кириенко ознакомился с ходом проведения медосмотра детей бригадами врачей из Адыгеи, которые помогают налаживать систему здравоохранения в Херсонской области, а также решать вопросы кадрового дефицита и материально-технического обеспечения медицинских учреждений. Политик пообщался с врачами и задал уточняющие вопросы о количестве обследованных детей и их состоянии. Также Кириенко обсудил с медиками проблемы, касающиеся оснащенности медучреждений необходимым оборудованием, а также узнал об условиях проведения медосмотров. ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по результатам референдумов в сентябре. 5 октября Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей на присоединенных территориях. Ранее Кириенко посещал школу в ДНР, где так же проводится медосмотр школьников.