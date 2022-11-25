Путин: опыт спецоперации эффективно способствует улучшению оружия России

26 ноября 2022 в 02:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин призвал использовать опыт противодействия современному оружию Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Опыт противодействия современному оружию Запада в ходе спецоперации на Украине должен быть использован для повышения качества оборонной продукции России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии в честь 15-летия госкорпорации «Ростех». «Опыт, который мы получали и получаем в ходе проведения спецоперации и противодействия современным западным образцам военной техники», — сказал Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что это очень хороший опыт, который необходимо использовать, чтобы повышать качество, надежность и боевые характеристики отечественного оружия. После начала спецоперации многие западные страны начали активно вмешиваться в украинский конфликт, поставляя туда военную и финансовую помощь. Однако на Западе все чаще стали призывать прекратить поставки оружия на Украину и сосредоточиться на внутренних проблемах. Ранее предприятия «Ростеха» передали Военно-космическим войскам России боевые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. В июне Путин назвал армию России лучшей в мире. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что РФ обладает «впечатляющим» вооружением.

Опыт противодействия современному оружию Запада в ходе спецоперации на Украине должен быть использован для повышения качества оборонной продукции России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии в честь 15-летия госкорпорации «Ростех». «Опыт, который мы получали и получаем в ходе проведения спецоперации и противодействия современным западным образцам военной техники», — сказал Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что это очень хороший опыт, который необходимо использовать, чтобы повышать качество, надежность и боевые характеристики отечественного оружия. После начала спецоперации многие западные страны начали активно вмешиваться в украинский конфликт, поставляя туда военную и финансовую помощь. Однако на Западе все чаще стали призывать прекратить поставки оружия на Украину и сосредоточиться на внутренних проблемах. Ранее предприятия «Ростеха» передали Военно-космическим войскам России боевые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. В июне Путин назвал армию России лучшей в мире. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что РФ обладает «впечатляющим» вооружением.