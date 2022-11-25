25 ноября 2022

Путин: опыт спецоперации эффективно способствует улучшению оружия России

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин призвал использовать опыт противодействия современному оружию Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Опыт противодействия современному оружию Запада в ходе спецоперации на Украине должен быть использован для повышения качества оборонной продукции России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии в честь 15-летия госкорпорации «Ростех».

«Опыт, который мы получали и получаем в ходе проведения спецоперации и противодействия современным западным образцам военной техники», — сказал Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что это очень хороший опыт, который необходимо использовать, чтобы повышать качество, надежность и боевые характеристики отечественного оружия.

После начала спецоперации многие западные страны начали активно вмешиваться в украинский конфликт, поставляя туда военную и финансовую помощь. Однако на Западе все чаще стали призывать прекратить поставки оружия на Украину и сосредоточиться на внутренних проблемах. Ранее предприятия «Ростеха» передали Военно-космическим войскам России боевые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. В июне Путин назвал армию России лучшей в мире. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что РФ обладает «впечатляющим» вооружением.

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Опыт противодействия современному оружию Запада в ходе спецоперации на Украине должен быть использован для повышения качества оборонной продукции России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии в честь 15-летия госкорпорации «Ростех». «Опыт, который мы получали и получаем в ходе проведения спецоперации и противодействия современным западным образцам военной техники», — сказал Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что это очень хороший опыт, который необходимо использовать, чтобы повышать качество, надежность и боевые характеристики отечественного оружия. После начала спецоперации многие западные страны начали активно вмешиваться в украинский конфликт, поставляя туда военную и финансовую помощь. Однако на Западе все чаще стали призывать прекратить поставки оружия на Украину и сосредоточиться на внутренних проблемах. Ранее предприятия «Ростеха» передали Военно-космическим войскам России боевые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. В июне Путин назвал армию России лучшей в мире. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что РФ обладает «впечатляющим» вооружением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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