Власти Одессы предложили сохранить памятник Екатерине II после демонтажа

Монумент предлагают перенести в другое место
В Одессе предложили перенести памятник Екатерине II после демонтажа в «Парк империи». Соответствующее решение должны принять на голосовании городского совета.
«Согласно документу, памятник Екатерине II в Одессе после демонтажа перенесут на склад коммунального предприятия, которое занимается одесскими кладбищами. Впоследствии монумент перенесут в „Парк империи“, который хотят обустроить в парке Савицкого», — сообщили в telegram-канале «Политика Страны»
Ранее памятник Екатерине II оградили от вандалов забором. Его неоднократно обливали краской и даже надевали мешок на голову монумента.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews