25 ноября 2022

Власти Одессы предложили сохранить памятник Екатерине II после демонтажа

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Памятник Столыпину перед установкой на постамент. Челябинск, постамент, памятник столыпину
Монумент предлагают перенести в другое место Фото:

В Одессе предложили перенести памятник Екатерине II после демонтажа в «Парк империи». Соответствующее решение должны принять на голосовании городского совета.

«Согласно документу, памятник Екатерине II в Одессе после демонтажа перенесут на склад коммунального предприятия, которое занимается одесскими кладбищами. Впоследствии монумент перенесут в „Парк империи“, который хотят обустроить в парке Савицкого», — сообщили в telegram-канале «Политика Страны»

Ранее памятник Екатерине II оградили от вандалов забором. Его неоднократно обливали краской и даже надевали мешок на голову монумента.

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В Одессе предложили перенести памятник Екатерине II после демонтажа в «Парк империи». Соответствующее решение должны принять на голосовании городского совета. «Согласно документу, памятник Екатерине II в Одессе после демонтажа перенесут на склад коммунального предприятия, которое занимается одесскими кладбищами. Впоследствии монумент перенесут в „Парк империи“, который хотят обустроить в парке Савицкого», — сообщили в telegram-канале «Политика Страны» Ранее памятник Екатерине II оградили от вандалов забором. Его неоднократно обливали краской и даже надевали мешок на голову монумента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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