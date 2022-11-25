Власти Одессы предложили сохранить памятник Екатерине II после демонтажа 26 ноября 2022 в 03:48 Размер текста - 17 + Монумент предлагают перенести в другое место Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Одессе предложили перенести памятник Екатерине II после демонтажа в «Парк империи». Соответствующее решение должны принять на голосовании городского совета. «Согласно документу, памятник Екатерине II в Одессе после демонтажа перенесут на склад коммунального предприятия, которое занимается одесскими кладбищами. Впоследствии монумент перенесут в „Парк империи“, который хотят обустроить в парке Савицкого», — сообщили в telegram-канале «Политика Страны» Ранее памятник Екатерине II оградили от вандалов забором. Его неоднократно обливали краской и даже надевали мешок на голову монумента. В Одессе предложили перенести памятник Екатерине II после демонтажа в «Парк империи». Соответствующее решение должны принять на голосовании городского совета. «Согласно документу, памятник Екатерине II в Одессе после демонтажа перенесут на склад коммунального предприятия, которое занимается одесскими кладбищами. Впоследствии монумент перенесут в „Парк империи“, который хотят обустроить в парке Савицкого», — сообщили в telegram-канале «Политика Страны» Ранее памятник Екатерине II оградили от вандалов забором. Его неоднократно обливали краской и даже надевали мешок на голову монумента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям