Посол РФ в ФРГ осудил инициативу Бундестага по обвинению СССР в геноциде украинцев

26 ноября 2022 в 04:11 Размер текста - 17 +

По мнению Сергея Нечаева, инициатива парламента ФРГ противоречит здравому смыслу Фото: Анна Майорова © URA.RU Инициатива парламента Германии (Бундестага) о признании голодомора 1930-х годов в СССР геноцидом против украинского народа является антиисторической и противоречит не только фактам, но и здравому смыслу. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. «С большим сожалением и недоумением узнали из публикаций в германской прессе о том, что ряд депутатов Бундестага призывает признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов ХХ века геноцидом украинского народа. Это абсолютно антиисторический, противоречащий фактам и здравому смыслу подход», — заявил дипломат газете Junge Welt . По мнению Нечаева, во время массового голода в СССР в начале 30-хгодов прошлого века, согласно историческим документам, погибло свыше семи миллионов человек. Среди них были представители многих национальностей, включая русских, казахов, украинцев, татар, башкир, белорусов. Посол подчеркнул, что голод носил массовый и неизбирательный характер. «Представлять общую для многочисленных народов СССР трагедию голода начала 30-х годов ХХ века как целенаправленное истребление отдельной группы населения по этнической принадлежности (украинцев), игнорируя многомиллионные жертвы других национальностей, недопустимо и непорядочно», — заметил дипломат. По его словам, целью такого предложения является разжигание антироссийских настроений, включая активное переписывание истории. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украину превращают в «Антироссию». Он добавил, что РФ будет реагировать на любую опасность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инициатива парламента Германии (Бундестага) о признании голодомора 1930-х годов в СССР геноцидом против украинского народа является антиисторической и противоречит не только фактам, но и здравому смыслу. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. «С большим сожалением и недоумением узнали из публикаций в германской прессе о том, что ряд депутатов Бундестага призывает признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов ХХ века геноцидом украинского народа. Это абсолютно антиисторический, противоречащий фактам и здравому смыслу подход», — заявил дипломат газете Junge Welt. По мнению Нечаева, во время массового голода в СССР в начале 30-хгодов прошлого века, согласно историческим документам, погибло свыше семи миллионов человек. Среди них были представители многих национальностей, включая русских, казахов, украинцев, татар, башкир, белорусов. Посол подчеркнул, что голод носил массовый и неизбирательный характер. «Представлять общую для многочисленных народов СССР трагедию голода начала 30-х годов ХХ века как целенаправленное истребление отдельной группы населения по этнической принадлежности (украинцев), игнорируя многомиллионные жертвы других национальностей, недопустимо и непорядочно», — заметил дипломат. По его словам, целью такого предложения является разжигание антироссийских настроений, включая активное переписывание истории. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украину превращают в «Антироссию». Он добавил, что РФ будет реагировать на любую опасность.