Экс-депутат Рады Кива предложил стратегию по свержению режима Зеленского

07 ноября 2022 в 01:29 Размер текста - 17 +

Экс-депутат Рады Илья Кива призвал объявить Владимиру Зеленскому «информационную войну» Фото: Официальный сайт президента Украины Необходимо провести расследования в отношении ближнего круга президента Украины Владимира Зеленского, если народ увидит дома бывшего начальника Службы Безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в Швейцарии, Гамбурге, то не простит ему такого, как не простили бывшего президента Украины Виктора Януковича за его «золотой унитаз». Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. По его словам, такой должна быть новая информационная стратегия России для победы над режимом Зеленского. «Как американцы правильно взяли и использовали золотой унитаз Януковича и его страусов. <…> Мы хорошо в 2014 году жили, но не простили Януковичу золотые унитазы и снесли его. Покажите, где сейчас живет лучший друг Зеленского Баканов, который вчера был начальником СБУ. В каких сегодня условиях он находится: покажите дом в Швейцарии, Гамбурге! Почему этого не делается? Потратьте миллион долларов, купите информационные агентства, проведите ряд журналистских расследований, заплатите тем или иным газетам, потому что в любом случае западный мир — это мир денег», — сказал Кива. Видеозапись об этом опубликована в его telegram-канале. Кива предложил потратить часть денег «не только на ракеты, а еще и на информационную войну». По его словам, только в этом случае можно добиться результата для победы над режимом Зеленского. Ранее Кива заявлял, что Зеленский готовится сдать Украину Польше. По словам экс-депутата Верховной Рады, Польша, в свою очередь требует часть Украины в качестве репараций. До этого в Киеве анонсировали внесение в парламент Украины законопроект об особом статусе для граждан Польши. Выступая перед депутатами Зеленский сообщил, что в ближайшее время Польша и Украина намерены открыть границы между странами.

Необходимо провести расследования в отношении ближнего круга президента Украины Владимира Зеленского, если народ увидит дома бывшего начальника Службы Безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в Швейцарии, Гамбурге, то не простит ему такого, как не простили бывшего президента Украины Виктора Януковича за его «золотой унитаз». Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. По его словам, такой должна быть новая информационная стратегия России для победы над режимом Зеленского. «Как американцы правильно взяли и использовали золотой унитаз Януковича и его страусов. <…> Мы хорошо в 2014 году жили, но не простили Януковичу золотые унитазы и снесли его. Покажите, где сейчас живет лучший друг Зеленского Баканов, который вчера был начальником СБУ. В каких сегодня условиях он находится: покажите дом в Швейцарии, Гамбурге! Почему этого не делается? Потратьте миллион долларов, купите информационные агентства, проведите ряд журналистских расследований, заплатите тем или иным газетам, потому что в любом случае западный мир — это мир денег», — сказал Кива. Видеозапись об этом опубликована в его telegram-канале. Кива предложил потратить часть денег «не только на ракеты, а еще и на информационную войну». По его словам, только в этом случае можно добиться результата для победы над режимом Зеленского. Ранее Кива заявлял, что Зеленский готовится сдать Украину Польше. По словам экс-депутата Верховной Рады, Польша, в свою очередь требует часть Украины в качестве репараций. До этого в Киеве анонсировали внесение в парламент Украины законопроект об особом статусе для граждан Польши. Выступая перед депутатами Зеленский сообщил, что в ближайшее время Польша и Украина намерены открыть границы между странами.