Минобороны: РФ и Украина обменялись 9 военнопленными

Россия вернула девять военнослужащих при обмене военнопленных с Украиной. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
«Россия при обмене военнопленными с Украиной вернула девять военнослужащих», — сообщили в ведомстве 26 ноября. Там уточнили, что россияне будут доставлены в Москву в медучреждение. Там им окажут медицинскую и психологическую помощь. Обмен военнопленными с Киевом проходил в формате «девять на девять».
24 ноября Минобороны также отчиталось о возвращении российских военнопленных. По данным ведомства, тогда в РФ вернулись 50 человек.
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Россия вернула девять военнослужащих при обмене военнопленных с Украиной. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. «Россия при обмене военнопленными с Украиной вернула девять военнослужащих», — сообщили в ведомстве 26 ноября. Там уточнили, что россияне будут доставлены в Москву в медучреждение. Там им окажут медицинскую и психологическую помощь. Обмен военнопленными с Киевом проходил в формате «девять на девять». 24 ноября Минобороны также отчиталось о возвращении российских военнопленных. По данным ведомства, тогда в РФ вернулись 50 человек.