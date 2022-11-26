Минобороны: РФ и Украина обменялись 9 военнопленными

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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
Обмен пленными РФ и Украины прошел 26 ноября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия вернула девять военнослужащих при обмене военнопленных с Украиной. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Россия при обмене военнопленными с Украиной вернула девять военнослужащих», — сообщили в ведомстве 26 ноября. Там уточнили, что россияне будут доставлены в Москву в медучреждение. Там им окажут медицинскую и психологическую помощь. Обмен военнопленными с Киевом проходил в формате «девять на девять».

24 ноября Минобороны также отчиталось о возвращении российских военнопленных. По данным ведомства, тогда в РФ вернулись 50 человек.

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Россия вернула девять военнослужащих при обмене военнопленных с Украиной. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. «Россия при обмене военнопленными с Украиной вернула девять военнослужащих», — сообщили в ведомстве 26 ноября. Там уточнили, что россияне будут доставлены в Москву в медучреждение. Там им окажут медицинскую и психологическую помощь. Обмен военнопленными с Киевом проходил в формате «девять на девять». 24 ноября Минобороны также отчиталось о возвращении российских военнопленных. По данным ведомства, тогда в РФ вернулись 50 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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