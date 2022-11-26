Минобороны: РФ и Украина обменялись 9 военнопленными

Обмен пленными РФ и Украины прошел 26 ноября Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия вернула девять военнослужащих при обмене военнопленных с Украиной. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Россия при обмене военнопленными с Украиной вернула девять военнослужащих», — сообщили в ведомстве 26 ноября. Там уточнили, что россияне будут доставлены в Москву в медучреждение. Там им окажут медицинскую и психологическую помощь. Обмен военнопленными с Киевом проходил в формате «девять на девять».

24 ноября Минобороны также отчиталось о возвращении российских военнопленных. По данным ведомства, тогда в РФ вернулись 50 человек.