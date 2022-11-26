Кадыров заявил, что будущее России зависит от итогов спецоперации

Рамзан Кадыров пояснил, что СВО имеет огромное значение для всех россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на территории Украины имеет огромное значение для всех россиян, а ее итоги повлияют на будущее всей страны. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Проводимая СВО имеет для всех нас огромное значение, исход которой решит дальнейшую судьбу нашего Отечества», — пояснил лидер Чечни в своем telegram-канале. Кадыров также уточнил, что каждый участник специальной операции вносит бесценный вклад в борьбу против Запада и киевского режима.

«Для всех граждан России современные западные ценности — явная угроза, с которой необходимо вести непримиримую борьбу», — уверил он. Кроме того, глава республики выразил гордость за то, что чеченские бойцы, по его мнению, заполнили первые ряды армии России в рамках спецоперации.

Ранее Рамзан Кадыров уточнил, что президент РФ Владимир Путин оценил вклад Чечни в проведение спецоперации на Украине. Также Кадыров подчеркнул, что Путин поблагодарил подразделения из Чечени за вклад в спецоперацию. Ранее Путин и Кадыров обсудили работу чеченских подразделений на Украине, сообщает телеканал 360.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цели заключаются в защите мирного населения Донбасса и демилитаризации страны.