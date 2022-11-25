Власти Радужного в ХМАО потратят на ледовый городок почти 3 миллиона рублей

Власти Радужного потратят на ледовый городок почти 3 миллиона рублей

Возведение ледового городка должно быть завершено не позднее 23 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация города Радужный (ХМАО) планирует найти подрядчика для возведения ледового городка в Городском парке культуры и отдыха за 2,82 миллиона рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта — 2 822 541,84 рублей. Выполнение работ по устройству ледового городка в Городском парке культуры и отдыха не позднее 23 декабря 2022 года», — говорится в документах закупки.

Тематика ледового городка мультфильм «Маша и медведь». Исполнителю в указанный срок необходимо установить три ледовые горки, ледовый каток и композицию «Символ года 2023». Также на площади планируется установить новогоднюю ель, пять декоративных фигур и светодиодные гирлянды.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) на обустройство ледового городка планируют потратить почти 10 миллионов рублей. В дальнейшем администрация увеличила первоначальную стоимость контракта еще на 432 тысячи рублей, объяснив это необходимостью сертифицировать горки в Ростехнадзоре. В итоге аукцион выиграло ООО «Проминвестэнерго», заявив цену 6 844 492 рублей 60 копеек, тем самым сбив цену более чем на 3 миллиона рублей.