NYT: у 20 из 30 стран НАТО почти закончилось оружие для Украины

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20 стран НАТО исчерпали свои возможности по оказанию помощи Украине, пишет The New Yourk Times Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

20 стран НАТО исчерпали свой запас вооружения для помощи Украине. Но остальные 10 готовы продолжать военную поддержку. Об этом сообщает американская газета The New Yourk Times.

«Малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 его членов значительно исчерпали себя», — сообщают авторы газеты, ссылаясь на слова представителя НАТО. При этом журналисты отмечают, что оставшиеся 10 стран Североатлантического альянса имеют возможность продолжать оказывать поддержку Киеву. Особенно они выделяют Францию, Германию, Италию и Нидерланды.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уточнил, что странам НАТО необходимо оказывать поддержку Украине. Это нужно, чтобы, по его мнению, не дать России победить. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла НАТО «соучастником преступлений Украины», сообщает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничем не уступают армиям стран Североатлантического альянса, передает «Федеральное агентство новостей».

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20 стран НАТО исчерпали свой запас вооружения для помощи Украине. Но остальные 10 готовы продолжать военную поддержку. Об этом сообщает американская газета The New Yourk Times. «Малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 его членов значительно исчерпали себя», — сообщают авторы газеты, ссылаясь на слова представителя НАТО. При этом журналисты отмечают, что оставшиеся 10 стран Североатлантического альянса имеют возможность продолжать оказывать поддержку Киеву. Особенно они выделяют Францию, Германию, Италию и Нидерланды. Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уточнил, что странам НАТО необходимо оказывать поддержку Украине. Это нужно, чтобы, по его мнению, не дать России победить. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла НАТО «соучастником преступлений Украины», сообщает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничем не уступают армиям стран Североатлантического альянса, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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