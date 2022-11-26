26 ноября 2022
25 ноября 2022

ЧВК «Вагнер» экстренно набирает медсестер в Кургане за 300 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧВК «Вагнер» срочно ищут медсестер, выезд до 3 декабря Фото:

В Кургане ищут медсестер для работы в операционной ближе к линии СВО за 300 тысяч рублей в месяц. Об экстренном наборе объявила частная военная компания «Вагнер» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В группу Вагнера срочно требуются операционные медсестры. Работа в полноценной операционной ближе к линии фронта, с возможностью УЗИ-навигации, рентгена и проведения оперативного лечения в полном объеме. ЗП 300 тысяч в месяц», — сообщается в группе.

Среди обязательных строгих требований указано готовность выехать до 3 декабря. Возраст медработников должен быть от 30 до 50 лет. Связываться предлагают по телефону +7 (931) 338-47-07 «только врачам» и просят «не беспокоить по другим вопросам».

Ранее ЧВК «Вагнер» искал в Кургане добровольцев на работу в зону СВО за 240 тысяч рублей. В частной военной компании были открыты вакансии водителей, стропальщиков и ремонтников.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — спасти мирных жителей Донбасса, которых в течение восьми лет обстреливали армии ВСУ.

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В Кургане ищут медсестер для работы в операционной ближе к линии СВО за 300 тысяч рублей в месяц. Об экстренном наборе объявила частная военная компания «Вагнер» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В группу Вагнера срочно требуются операционные медсестры. Работа в полноценной операционной ближе к линии фронта, с возможностью УЗИ-навигации, рентгена и проведения оперативного лечения в полном объеме. ЗП 300 тысяч в месяц», — сообщается в группе. Среди обязательных строгих требований указано готовность выехать до 3 декабря. Возраст медработников должен быть от 30 до 50 лет. Связываться предлагают по телефону +7 (931) 338-47-07 «только врачам» и просят «не беспокоить по другим вопросам». Ранее ЧВК «Вагнер» искал в Кургане добровольцев на работу в зону СВО за 240 тысяч рублей. В частной военной компании были открыты вакансии водителей, стропальщиков и ремонтников. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — спасти мирных жителей Донбасса, которых в течение восьми лет обстреливали армии ВСУ.
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