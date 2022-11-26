An Nahar: расширение БРИКС станет сущим кошмаром Запада

27 ноября 2022 в 05:53 Размер текста - 17 +

США обеспокоены из-за растущего влияния Китая в мировой политике Фото: Анна Майорова © URA.RU Вступление Саудовской Аравии, Египта и Турции в БРИКС станет сущим кошмаром для Запада. Об этом сообщает ливанская газета An Nahar. «Вступление Саудовской Аравии в БРИКС, а за ней Египта и Турции, станет сущим кошмаром для Запада во главе с Соединенными Штатами, поскольку он продолжает рассматривать Ближний Восток как свой „задний двор“», — сообщает An Nahar. Газета отмечает, что там и без этого еле справляются «с растущим влиянием Китая». Американцы озабочены теми выгодами, которые лидер БРИКС предлагает Саудовской Аравии, пишет издание. Ранее журнал Newsweek сообщал, что БРИКС, во главе которого стоит РФ, расширяется, а у США сложности с союзниками. Заявки в БРИКС подали Аргентина и Иран, также интерес к объединению проявили Египет, Турция и Саудовская Аравия. До этого в Алжире подтвердили, что официально подали заявку. В МИД РФ считают, что страны БРИКС будут в основе мирового порядка.

Вступление Саудовской Аравии, Египта и Турции в БРИКС станет сущим кошмаром для Запада. Об этом сообщает ливанская газета An Nahar. «Вступление Саудовской Аравии в БРИКС, а за ней Египта и Турции, станет сущим кошмаром для Запада во главе с Соединенными Штатами, поскольку он продолжает рассматривать Ближний Восток как свой „задний двор“», — сообщает An Nahar. Газета отмечает, что там и без этого еле справляются «с растущим влиянием Китая». Американцы озабочены теми выгодами, которые лидер БРИКС предлагает Саудовской Аравии, пишет издание. Ранее журнал Newsweek сообщал, что БРИКС, во главе которого стоит РФ, расширяется, а у США сложности с союзниками. Заявки в БРИКС подали Аргентина и Иран, также интерес к объединению проявили Египет, Турция и Саудовская Аравия. До этого в Алжире подтвердили, что официально подали заявку. В МИД РФ считают, что страны БРИКС будут в основе мирового порядка.