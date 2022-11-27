Власти сообщили о снижении рождаемости россиян

В России фиксируют снижение рождаемости детей на 6,5% Фото: Илья Московец © URA.RU

В России зафиксировано снижение рождаемости на 6,5% по итогам девяти месяцев. Об этом рассказала депутат Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите семьи и детства Анна Кузнецова.

«Мы видим, что по итогам девяти месяцев этого года рождаемость уменьшилась уже на 6,5%», — сказала Кузнецова. Ее слова приводит ТАСС. Свое заявление депутат сделала в ходе видеообращения к участникам Всероссийского женского форума, который проходит в Москве. Она уточнила также, что в стране в настоящий момент в среднем на 10 браков приходится по семь разводов. Кузнецова подчеркнула, что в России совершенствуются меры поддержки семей, а также закрепляется на федеральном уровне статус многодетных семей. И это только часть действий, направленных на укрепление института семьи.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Матери-героини» жительнице Надыма (ЯНАО) Ольге Дехтяренко. Кроме того, он также присвоил звание и супруге главы Чечни Рамзана Кадырова.